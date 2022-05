Eurovision al via: sul palco anche Nuova 500 "La Prima by Bocelli"

Prende il via oggi uno degli eventi più seguiti al mondo, quell'Eurovision che lo scorso anno ha visto trionfare i Maneskin, e che quest’anno vedrà la partecipazione di Mahmood e Blanco con “Brividi”, brano che ha vinto a Sanremo 2022. Insieme a loro, in rappresentanza di San Marino, anche Achille Lauro.

Fiat Nuova 500 La Prima by Bocelli all'Eurovision 2022

APPUNTAMENTO A TORINO Fiat è Partner Nazionale e Auto Ufficiale dell’Eurovision, che dopo 31 anni torna a svolgersi in Italia. Giunta ormai alla 66esima edizione, la kermesse musicale si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio, nella splendida cornice della Reggia di Venaria, alle porte del capoluogo piemontese. Il tema di quest’anno è “The Sound of Beauty”: in gara ci saranno artisti provenienti da 40 paesi, ospiti del calibro de Il Volo, Diodato, Gigliola Cinquetti e gli stessi Måneskin. A condurre le serate, trasmesse in diretta sulla Rai a partire dalle 21 (ma anche su YouTube), penseranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

VEDI ANCHE

Fiat 500 ''La Prima by Bocelli''

UN’OSPITE SPECIALE Non canta, ma suona bene, la Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, versione speciale della citycar elettrica torinese (presentata in diretta mondiale) che farà sfoggio di sé sul palco della manifestazione. Un’edizione limitata che si caratterizza per la presenza della tecnologia audio “Virtual Venues” di JBL.

Fiat 500 ''La Prima by Bocelli'': impianto audio JBL

MEGA STEREO L’impianto a bordo di Nuova 500 è il JBL Premium Audio mastered by Bocelli, da 320 W di potenza totale, con un’interfaccia semplice da utilizzare, un’architettura raffinata e prestazioni di alta gamma, messe a punto con la collaborazione di Andrea Bocelli. Diversamente da altri impianti stereo di alta gamma, quello di JBL si integra nell’auto senza impattare sullo spazio interno o sulla capacità del bagagliaio.

Fiat 500 ''La Prima by Bocelli'': interno

DA VEDERE... E COMPRARE Dal 9 al 14 maggio la Nuova 500 “La Prima by Bocelli” sarà esposta all’interno del foyer del PalaOlimpico, sede ufficiale dell’Eurovision, oltre che in uno stand a lei dedicato all'interno del Parco del Valentino di Torino. Fino al 30 giugno, inoltre, chi acquista online Nuova 500 potrà beneficiare di uno sconto incondizionato di 500 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/05/2022