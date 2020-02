LA BASE Bugatti è indubbiamente simbolo di sportività ed esclusività, e sicuramente quest'ultima caratteristica è portata all'estremo nella mitica La Voiture Noire, l'attuale detentrice del titolo di auto più costosa del mondo. Prodotta in un unico esemplare, il prezzo di vendita si è assestato infatti a poco meno di 17 milioni di euro (per la precisione, 16.907.885 euro, al cambio attuale). Se vi state chiedendo chi sia stato l'acquirente, la notizia non ha avuto conferme ufficiali, ma pare che il nome sia quello del principe saudita Badr bin Saud.

L'ARTISTA Il rendering su base Bugatti LVN che ci troviamo di fronte è opera di Al Yasid Oozeear, londinese seguito da oltre 250mila follower e decisamente noto nel mondo degli appassionati di 3D-art per le sue realizzazioni basate su hypercar, come la Ferrari F355 con motore a vista di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa.

IL RENDERING Va detto però che, a detta anche dello stesso autore del rendering, questa Bugatti rivisitata ha ben più di qualcosa di una McLaren P1. Linee scolpite, modifiche aerodinamiche, un paio di pinne (che ricordano la Jesko di Koenigsegg) sopra al vano motore e un set di gomme custom decisamente affascinanti aggiungono personalità a questo rendering, che sicuramente non mancherà di far sognare tutti gli appassionati.