2X1 Bugatti è divenuto ormai sinonimo di lusso, velocità ed esclusività. Se siete alla ricerca di un’auto unica e irripetibile, la Casa di Molsheim potrebbe avere ciò che fa per voi. Lo storico Marchio francese mette infatti a disposizione, dei suoi facoltosi acquirenti, due edizioni limitate della sua hypercar Chiron. Stiamo parlando di Bugatti Chiron Noire Sportive e Noire Elegance, due modelli a tiratura limitata che si ispirano alla magnifica Bugatti 57 SC Atlantic. La base di questi due gioiellini è la Bugatti Chiron Sport, con motore W16 8 litri da 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia.

ANIMA DARK Entrambe le varianti hanno un rivestimento in fibra di carbonio che avvolge quasi interamente il corpo vettura. Le uniche differenze riguardano la tipologia di vernice nera scelta per le due versioni. Chiron Noire Elegance adotta infatti una tinta lucida, al contrario della Noire Sportive che è offerta in una colorazione opaca. Sul frontale della Bugatti Noire Elegance spicca poi l’inconfondibile griglia a ferro di cavallo che ingloba l’emblema argentato della Casa. Noire Elegance si distingue inoltre per le calotte degli specchietti retrovisori rifiniti in alluminio cromato e per i rivestimenti interni in pelle nera con stilema Noire Elegance ripreso sulla console centrale, sulle portiere e sui poggiatesta. Chiron Noire Sportive si differenzia invece per la carrozzeria in fibra di carbonio a vista nero opaco. Un particolare ripreso sui cerchi, sulla griglia frontale, sulle appendici aerodinamiche e sui quattro terminali di scarico in titanio.

OCCHIO AL PORTAFOGLIO! Bugatti Noire Elegance e Noire Sportive saranno realizzate in soli 20 esemplari, con prezzi fissati intorno ai 3 milioni di euro. Circa 100.000 euro in più rispetto alla Bugatti Chiron Sport. Le consegne partiranno, con ogni probabilità, a partire dalla seconda metà del 2020. Siete pronti a rompere il salvadanaio?