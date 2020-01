ESCLUSIVA Siete alla ricerca di un’auto performante e dal fascino esotico? Forse abbiamo ciò che fa al caso vostro. Solo pochi giorni fa infatti, al Seven Car Lounge di Riyad, in Arabia Saudita, è stata esposta una versione speciale di Bugatti Chiron. Si tratta di una one-off del tutto esclusiva, riverniciata con una tinta blu chiara e ribattezzata Vainqueur de Coeur (Vincitore del Cuore). La buona notizia è che l’hypercar da mille e una notte è alla ricerca di un nuovo proprietario.

RUBACUORI A quanto pare l’auto non è mai stata guidata, anche se il contachilometri fa segnare 603 km all’attivo. Sconosciuto l’identikit del padrone, il cui nome rimane avvolto dal mistero. Nonostante i molti interrogativi sul suo passato, Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur è un vero concentrato di classe ed eleganza. La vernice speciale si sposa infatti perfettamente con i grandi cerchi in lega leggera cromati, dietro cui si intravedono pinze freno brunite. Al posteriore, sotto lo spoiler mobile, è inciso il nome dell’auto, mentre sulla griglia anteriore a ferro di cavallo, è riportato il numero 10. Gli interni sono ovviamente in pelle, con cuciture a contrasto bianche e dettagli in alluminio. Gli schienali sono realizzati in fibra di carbonio, mentre sui poggiatesta è ricamato il nome Vainqueur de Coeur.

MA QUANTO COSTA? La meccanica non dovrebbe aver subito modifiche, è dunque plausibile che l’auto monti il classico W16 8 litri quadriturbo della Chiron. Un motore in grado di erogare fino a 1.500 CV di potenza, sviluppando, già a 2.000 giri qualcosa come 1.600 Nm di coppia motrice. La velocità massima dichiarata è di 420 km/h (autolimitata a 380 km/h), mentre lo scatto 0-100 è coperto in 2,4 secondi. Se vi state chiedendo quanto serva per portarsi a casa la Vainqueur de Coeur, la risposta è: moltissimo. Il suo valore è di 3,95 milioni di dollari, circa 3,53 milioni di euro. Una cifra davvero da urlo, visto che la Bugatti Chiron Sport vale qualcosa come 3,26 milioni di dollari, ovvero 2,91 milioni di euro.