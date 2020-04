Michele Perrino Pubblicato il 16/04/2020 ore 17:34

UNA COLLEZIONE AUTO DA SOGNO VA ALL'ASTA

Quella che andrà all'asta il 23 e 24 ottobre prossimi sarà una collezione da capogiro (tipo quella della rarissima Bizzarrini P538 di questo video). Sia per la mole, che per il valore: oltre 240 automobili, dai primi del '900 ad oggi (la più vecchia una Clément 12/16 HP del 1903): auto d'epoca, supercar da urlo e prototipi da corsa. Il cui valore è stimato in circa 30 milioni di euro. Il fortunato (ora un po' meno) proprietario è un uomo d'affari americano che è stato condannato per una maxi frode da oltre 100 milioni di dollari. E così il giudice gli ha imposto di vendere il suo patrimonio di mezzi, quasi 300, perlopiù automobili, ma anche moto e altri veicoli curiosi (tra cui un camion dei pompieri, un'auto della polizia, trattori e un veicolo anfibio a otto ruote). Di seguito passiamo in rassegna le auto più celebri, mentre nella gallery troverete le foto. Per la lista completa della collezione, potete cliccare qui.

ALFA ROMEO, FIAT, FERRARI E LAMBORGHINI

Per patriottismo inizieremo dalle auto italiane. Tra le Alfa ci sono le Giulietta, una 1750 GT Veloce, la Montreal e la TZ3 Stradale. Decine le Fiat: dalla 500 Topolino (una del '47 e una del '51) alle 500, 600, 850 e 8V, comprese Fiat-Abarth, come la 750 GT. Tra le Ferrari spiccano la 225 S Berlinetta del '52, la 365 GTB/4 Daytona Spider, la Dino 246 GT, la Testarossa, la 550 Maranello e la più recente 488 Spider, mentre tra le Lamborghini è annoverata ''solo'' una Miura P400 S.

JAGUAR, MCLAREN e LOTUS

Numerose anche le portabandiera d'Oltremanica. A cominciare dalle Jaguar, con l'E-Type su tutte, presente in diverse annate e in numerosi allestimenti, per terminare con la più recente XJ220. Poteva mancare la McLaren? No, ecco allora due esemplari, una 650 S Spider e una 720 S. Ci sono infine anche alcune Lotus Elan degli anni '60/'70, una Europa Special del '73 e una Bentley 3-4 1/2 del 1924.

MERCEDES, FORD E TESLA

Prima di lasciare l'Europa per gli Stati Uniti merita citare la Casa di Stoccarda, che con le 190 SL e 300 SL ''Ali di Gabbiano'' del 1955 (quest'ultima valutata tra 1 e 2 milioni di euro) e la SLS AMG, mette sul piatto da sola diversi milioncini. Tra le extra europee meritano sicuramente una citazione le elettriche Tesla Model S P85D e la Roadster Sport, l'edizione limitata della Ford GT 40, la Heritage, tre auto ex Nascar e la Toyota 2000GT del '67, il cui valore dovrebbe essere intorno al milione di euro. E questo, solo per citarne alcune... Incredibile, vero?