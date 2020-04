VIDEO DA YOUTUBE: LA LIMOUSINE RICAVATA DA UN JET

JET-LIMO ''Va come un aereo'': quante volte lo abbiamo sentito dire di un'auto sportiva? Ecco, la Learmousine potrebbe dare al luogo comune tutt'altra interpretazione: molto più letterale. Questa limousine è stata infatti ricavata dall'autentica fusoliera in alluminio di un velivolo Learjet, adattata per poter circolare su strada.

LE DIMENSIONI Certo non è stato facile: basti pensare che il progetto ha preso il via nel 2005, ma il debutto in pubblico ha avuto luogo solo nel 2018, a Dallas. La struttura degli aerei, infatti, non è fatta per appoggiarsi su quattro ruote montate alle due estremità e un telaio adatto è stato realizzato da zero. Un telaio molto grande, visto che la jet limousine è lunga 12,8 metri, larga 2,4 metri e alta 3,5 metri.

IL MOTORE? V8 A muovere le sue 5,7 tonnellate di peso ci pensa un motore V8 Chevrolet da 8,1 litri collocato in posizione centrale. Potenti altoparlanti negli alloggiamenti dei motori aeronautici (che sono stati rimossi) provvedono a dargli un sound da autentico jet. Anche impianto elettrico e sospensioni sono stati sviluppati a partire da un foglio bianco e persino trovare una cabina per la verniciatura abbastanza grande è stato un problema.

COM'È FATTO Le componenti mutuate dalla ricambistica delle auto sono poche: il volante e il sedile, per esempio, ma anche il quadro strumenti ereditato da uan pick-up Chevrolet Silverado. Ma la coreografia non sarebbe stata completa senza soluzioni d'arredo ad hoc. Ed ecco che in plancia ci sono quattro schermi per mostrare le viste di varie telecamere, e quattro file di interruttori aeronautici sul soffitto della cabina comandano le luci e la musica.

UN NIGHT CLUB SEMOVENTE Già, perché naturalmente gli interni della Learmousine sono allestiti con tutto l'equipaggiamento standard di un vero party bus a 8 posti. A partire da un impianto audio da 17.000 W con altoparlanti interni ed esterni, uno schermo tv da 42 pollici, un minibar, luci nel pavimento e neon come se piovesse. Manca solo un palo da pole dance: per danzatrici molto piccole, però, visto che l'altezza della cabina non consente di stare in piedi a persone di statura normale.

IN VENDITA ALL'ASTA Avete messo su famiglia e vi sembra la soluzione perfetta per rimpiazzare la vostra eroica Fiat Punto Cabrio? Preparate il portafogli: la Learmousine verrà messa all'asta da Mecum all'evento Indy 2020 che si terrà dal 12 al 17 maggio presso l'Indiana State Fairgrounds. Il prezzo base non è stato comunicato, ma compreso nell'offetra c'è un rimorchio Iron Bull su misura e un Chevrolet Silverado 2500HD del 2015 abbastanza potente da trainare il tutto. Detto ciò, vale la pena sottolineare che la Learmousine è omologata per circolare su strada. E la trazione posteriore: sai che spettacolo farci le curve di traverso?