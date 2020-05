UNA PANDA PER 007 Garage Italia, l’atelier di proprietà del rampollo di casa Agnelli Lapo Elkann, presenta una nuova iconica reinterpretazione dell’utilitaria più amata dagli italiani: Fiat Panda. L’ultimo gioiellino è stato ribattezzato 00Panda - For Your Eyes Only e non è altro che un omaggio alla saga cinematografica di 007, l’agente segreto più famoso al mondo, nato nel 1952 dalla penna dello scrittore inglese Ian Fleming. 00Panda fa parte della serie speciale Icon-e by Garage Italia, una gamma che comprende altre sorprendenti restomod di Fiat Panda, tra cui: Pandina Jones, Panderis, Pandoro e Pand’Art.

SOLO PER I TUOI OCCHI Il punto di partenza di 00Panda è una comunissima Fiat Panda 4x4. La carrozzeria è stata completamente ridipinta con una verniciatura speciale realizzata in collaborazione con Basf-RM Paint. La colorazione grigio scuro testurizzato è resistente ai graffi e si abbina alle finiture nere delle plastiche esterne e alle barre sopra il tettuccio. All’interno dell’abitacolo è stato fatto largo uso di materiali pregiati come l’Alcantara, che ricopre i sedili e il volante. L’assenza dell’airbag ha permesso inoltre ai tecnici di Garage Italia di installare un volante sportivo Momo a tre razze. In aggiunta a ciò, 00Panda dispone di un potente impianto audio firmato JBL.

FULL ELECTRIC Come Pandina Jones, anche 00Panda è equipaggiata con un motore completamente elettrico. Addio al FIRE 48 CV: a spingere l’improbabile auto di James Bond c'è un propulsore elettrico realizzato da Newtron Group. Al posto del bocchettone del carburante c’è ora una presa di corrente per la ricarica, che può adattarsi a diverse tipologie d’attacco. L’autonomia di 00Panda è di circa 100 km, mentre il “pieno” d’elettroni richiede all’incirca 3 ore da colonnina di ricarica pubblica, che salgono a 8 collegandola alla presa di casa. Ricordate il suo nome è Panda, 00Panda!