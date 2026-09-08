Lavatappezzeria auto in offerta, la soluzione definitiva per pulire sedili e tappetini

Dopo le vacanze è il momento di rimettere a nuovo gli interni dell'auto con un lavatappezzeria compatto e versatile.

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Con la fine dell’estate e il ritorno alla routine, l’auto torna a essere protagonista degli spostamenti quotidiani. Tra rientro al lavoro, ripresa della scuola e tragitti più frequenti, è anche il momento in cui può essere utile dare una rinfrescata agli interni dopo i viaggi e le giornate trascorse fuori casa. Sedili in tessuto, tappetini e moquette possono infatti trattenere polvere, sabbia, macchie e altri residui che un normale aspirapolvere non sempre riesce a eliminare.

Per una pulizia più approfondita si può quindi ricorrere a una lavatappezzeria compatta, che permette di intervenire direttamente sulle superfici tessili dell’abitacolo senza dover necessariamente ricorrere a un servizio professionale.

Un lavatappezzeria compatto per gli interni dell’auto

Il Rivenara Lavatappeti combina le funzioni di spruzzo, spazzola e aspirazione. L’acqua viene distribuita sulla superficie da trattare, mentre la spazzola aiuta a lavorare lo sporco presente nelle fibre. Il liquido viene quindi aspirato insieme allo sporco, permettendo di intervenire anche sulle macchie.

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Il dispositivo può essere utilizzato su diverse superfici tessili, dai sedili alla moquette, passando per tappetini e altri rivestimenti. Una caratteristica che lo rende interessante anche per la pulizia degli interni dell’auto, soprattutto quando si vuole intervenire su una zona specifica. Il Rivenara dispone di due serbatoi separati, con quello dedicato all’acqua pulita da 1.800 ml e quello per l’acqua sporca da 600 ml. L’acqua utilizzata per la pulizia rimane così separata da quella recuperata durante l’aspirazione.

Pesa circa 3,85 kg e misura 32 x 30 x 21 cm. Il formato compatto ne facilita il trasporto e permette di riporlo senza occupare troppo spazio, mentre il tubo flessibile da 1,2 metri e il cavo di alimentazione da 5 metri consentono una maggiore libertà di movimento durante la pulizia. Il modello utilizza un motore da 450 W e riunisce in un unico apparecchio spruzzo, spazzola e aspirazione. Oltre ai due serbatoi separati, può contare sul tubo flessibile da 1,2 metri e sul cavo da 5 metri. Il peso di circa 3,85 kg contribuisce a mantenere contenuta la maneggevolezza del dispositivo, pensato per essere utilizzato su tessuti, tappeti, moquette e rivestimenti dell’auto.

I vantaggi per la pulizia dell’auto

Il principale vantaggio è la possibilità di lavare e aspirare i tessuti direttamente a casa, senza limitarsi alla rimozione dello sporco superficiale. Può quindi essere utile anche per rinfrescare periodicamente i sedili in tessuto, così come pulire i tappetini o rimuovere le macchie.

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