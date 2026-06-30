Lada Iskra SW Drive, mai sentita nominare? La wagon con il cambio manuale costa poco, ma...

Il costruttore russo punta su un'auto ancora più economica ma migliore nelle prestazioni, con cambio manuale a sei velocità e un prezzo inferiore alla versione automatica, ma non per l'Italia

Probabilmente molti di voi non conoscono il marchio Lada (guarda la homepage di Lada), magari lo hanno solo sentito nominare per il famoso fuoristrada Niva. Tuttavia, la casa russa opera da tanti anni e produce robuste automobili, che non sono importate ufficialmente in Italia.

Lada amplia la gamma Iskra con la nuova SW

Il costruttore propone oggi un modello economico che si chiama Iskra e da un paio d’anni ha in listino una versione con cambio automatico. Adesso ha deciso di ampliare la famiglia con una nuova versione pensata per chi cerca una vettura entry level destinata all'uso familiare. La protagonista è la Iskra SW Drive, che introduce una configurazione inedita, caratterizzata dall'abbinamento tra il motore più potente della gamma e il cambio manuale.

Lada Iskra SW Drive: debutta la versione con cambio manuale a sei marce al posto del CVT

Motore da 106 CV e cambio a sei marce

Presentata nel 2024 e commercializzata dal 2025, la Iskra è costruita su una versione localizzata della piattaforma CMF-B di origine Renault-Dacia ed è proposta nelle varianti berlina, SW e SW Cross. Le versioni di accesso montano il propulsore aspirato da 1,6 litri da 90 CV, mentre la nuova SW Drive adotta l'unità da 106 CV. La principale novità è la sostituzione della trasmissione CVT con un cambio sei marce, soluzione già disponibile sulla berlina e ora estesa anche alla wagon. Rimane comunque disponibile anche la variante con cambio automatico.

Lada Iskra SW Drive: l'abitacolo della wagon russa con la leva del cambio meccanico

Prestazioni migliori e stile essenziale

Potrebbe sembrare il classico downgrade per allargare verso il basso l’accesso alla gamma della Iskra, ma in realtà, grazie alla nuova trasmissione, la station wagon accelera da 0 a 100 km/h in 12,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 174 km/h, valori migliori rispetto alla versione con trasmissione automatica. Lada dichiara un consumo di carburante di 7,8 l/100 km per la versione con cambio a sei velocità.

Progettata all’insegna della semplicità, sul piano estetico la SW Drive si distingue per i cerchi in acciaio neri da 15 pollici, mentre la griglia conserva gli inserti cromati. La dotazione comprende comunque una suite di accessori interessanti come il sistema multimediale con display da 8”, il climatizzatore, il cruise control, sedili anteriori e specchietti riscaldabili, oltre al doppio airbag di serie.

Lada Iskra SW Drive: listino aggressivo che parte da poco più di 17.600 euro

Prezzi della gamma Iskra

La nuova Iskra SW Drive viene proposta a partire da 1.565.000 rubli, circa 17.640 euro al cambio attuale, un prezzo inferiore rispetto alla versione con cambio CVT, che costa 1.677.000 rubli (18.906 euro). È inoltre di soli 440 euro superiore alla Iskra SW equipaggiata con il motore da 89 CV e il cambio manuale a cinque marce. La Iskra più economica in assoluto rimane la berlina base, con un prezzo di partenza di 1.277.000 rubli (14.397 euro).Con questa nuova configurazione, Lada amplia l'offerta della Iskra puntando su una soluzione che privilegia semplicità, praticità e un buon rapporto tra prestazioni e costo d'acquisto.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/06/2026