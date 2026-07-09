Nuova KIA Niro in Italia: addio elettrica, arriva solo Full Hybrid da 34.250 euro

La nuova KIA Niro è arrivata in Italia e adesso vi diciamo tutto sulle dotazioni e i prezzi. Il restyling del crossover era stato annunciato in Europa verso la fine del mese di maggio. Oltre a una serie di novità estetiche, il più grande cambiamento riguardava le motorizzazioni. Infatti, sparisce l'elettrico perché la nuova Niro è proposta solamente con una motorizzazione Full Hybrid.

KIA Niro

Nuova KIA Niro: esterni e interni

Ricapitoliamo le principali novità del restyling. Per quanto riguarda il design, la casa automobilistica ha adottato per il suo crossover l'ultima evoluzione del linguaggio di design ''Opposites United''. Il frontale, adesso, richiama quello di modelli come EV2 e EV3, con nuovi fari dotati di una firma luminosa a T. Nuovi sono pure i paraurti, sia davanti e sia dietro. Al posteriore, inoltre, troviamo un portellone completamente ridisegnato che si integra con una nuova firma luminosa dei gruppi ottici. Il vano bagagli può contare su di una capacità di 440 litri.

KIA Niro, interni

Nuova KIA Niro misura 4.430 mm di lunghezza, con un passo di 2.270 mm. A disposizione ci sono cerchi da 16 o da 18 pollici, mentre la capacità di traino arriva a 1.010 kg.

Anche l'abitacolo presenta una serie di novità. Plancia e console centrale sono state ridisegnate. Adesso troviamo un ampio pannello che integra al suo interni due schermi da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale e il secondo per il sistema infotainment. Presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e c'è pure il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Motori: solo il Full Hybrid

Sotto al cofano troviamo un motore a benzina a iniezione diretta GDI da 1,6 litri da 102 CV abbinato a un motore elettrico da 43 CV. La potenza di sistema arriva a 138 CV. C'è poi un cambio automatico a 6 marce. Le prestazioni del crossover? Da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi e velocità massima di 170 km/h.

KIA Niro

La nuova Niro può contare anche su di un'ampia dotazione di sistemi ADAS, tra cui: Forward Collision Avoidance Assist (FCA 1.5), Highway Driving Assist (HDA), Lane Following Assist (LFA 2), Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Parking Distance Warning (PDW; anteriore e posteriore) e Rear View Monitor (RVM).

Prezzo

Quanto costa la nuova KIA Niro in Italia? I prezzi partono da 34.250 euro con disponibilità a partire da questo mese di luglio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026