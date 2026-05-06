KGM Tivoli all'asta: raccolta fondi contro la violenza di genere

Se sei abituato a pensare alla sicurezza solo in termini di airbag, frenata automatica e stelle Euro NCAP, sappi che per KGM il concetto sta andando decisamente oltre il perimetro delle portiere.
Lo fa con un'iniziativa che si chiama ''Lo Schema Vincente'' ed è un progetto di responsabilità sociale nato nel 2025 dalla collaborazione tra il brand coreano, il club Numia Vero Volley Milano e l’associazione ChangeTheGame.
L’obiettivo? Portare il tema della sicurezza fuori dalle strade e dentro i palazzetti dello sport, usando il linguaggio della pallavolo per sensibilizzare sul dramma della violenza di genere.
Il ''Signal for Help'' scende in campo
Se segui il volley, forse avrai notato un gesto particolare fatto dalle atlete durante una partita di Serie A1: il Signal for Help, impara a riconoscerlo nel video qui sotto.
È una richiesta d’aiuto silenziosa, un gesto della mano ancora poco conosciuto in Italia, che KGM e le giocatrici hanno deciso di rendere visibile davanti a telecamere e pubblico per trasformare il campo in uno spazio di coscienza collettiva.
Un'asta per un esemplare unico
Dalle parole si è passati ai fatti lo scorso 5 maggio presso l’Opiquad Arena di Monza. Durante una cena di beneficenza condotta da Paolo Conticini, è finita all'asta una KGM Tivoli davvero particolare.
Questo particolare City SUV era personalizzato con una livrea dedicata, con un colore esclusivo creato appositamente per l'iniziativa; e con gli autografi delle atlete della Numia Vero Volley Milano.
Dotazione: sotto la pelle è la solita Tivoli tecnologica, con acciai ad alta resistenza e sistemi di sicurezza attiva e passiva.
Dove andranno i fondi
L’asta è andata bene, anzi molto bene e la cifra raccolta ha superato il valore di mercato della vettura. Il ricavato verrà diviso equamente tra ChangeTheGame (per sostenere progetti concreti di prevenzione e contrasto alla violenza nello sport) e le attività di sensibilizzazione promosse da Vero Volley e KGM per diffondere la cultura del rispetto.
Come ultimo atto simbolico e concreto, la Tivoli protagonista della serata è stata donata direttamente all'associazione ChangeTheGame. In sostanza, un'auto nata per proteggere i passeggeri è diventata uno strumento per proteggere i diritti e la libertà delle donne.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tivoli 1.5 GDI Turbo 2WD 135 CV Must
|135 / 99
|19.990 €
|Tivoli 1.5 GDI Turbo 2WD 163 CV Style
|163 / 120
|21.990 €
|Tivoli 1.5 GDI Turbo 2WD AT 163 CV Luxury
|163 / 120
|25.990 €
|Tivoli 1.5 GDI Turbo 2WD AT 163 CV K-Line
|163 / 120
|26.990 €
|Tivoli 1.5 GDI Turbo AWD AT 163 CV Luxury
|163 / 120
|27.890 €
|Tivoli 1.5 GDI Turbo AWD AT 163 CV K-Line
|163 / 120
|28.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della KGM Tivoli visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni KGM Tivoli
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.