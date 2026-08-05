Hispano Suiza, così la tecnologia resta al servizio del guidatore

Le moderne auto sono sempre più sofisticate e salendo a bordo troviamo schermi sempre più grandi da cui accedere a servizi digitali sempre più evoluti. Hispano Suiza vuole invece seguire una strada differente e cioè sviluppare una tecnologia per le sue supercar che non monopolizza l'attenzione ma mette sempre al centro il conducente. Una tecnologia che non si intromette, ma rimane sempre al servizio di chi si mette al volante.

La tecnologia per migliorare il legame tra auto e conducente

Nelle vetture di Hispano Suiza, l'innovazione opera in silenzio ed è concepita come uno strumento pensato per approfondire il legame tra guidatore e veicolo. Questa filosofia prende forma all'interno della Hispano Suiza Carmen Sagrera, la terza hypercar della gamma Carmen. Si tratta di una supercar elettrica da ben 1.115 CV e 1.160 Nm, quanto basta per consentire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Ogni sistema elettronico è sviluppato e calibrato con un obiettivo fondamentale: preservare una connessione diretta, autentica e naturale tra il veicolo e chi lo guida. I sistemi di assistenza alla guida e di controllo dinamico non sono progettati per filtrare l'esperienza, ma per supportarla con precisione e discrezione. Questa filosofia si concretizza nell'Hispano Suiza Driver Dynamics (HSDD).

Hispano Suiza Driver Dynamics, come funziona?

Si tratta di un sistema di controllo dinamico proprietario che coordina gli aspetti legati al comportamento dinamico, la gestione della coppia, la distribuzione della potenza e le diverse modalità di guida della Carmen Sagrera. Hispano Suiza Driver Dynamics analizza in tempo reale molteplici parametri della vettura e dell'ambiente circostante per ottimizzarne la risposta di guida in ogni situazione. Il sistema integra funzioni quali il controllo di trazione Grip Enhancement System, il controllo di stabilità Active Yaw Modulation, la gestione della coppia, la distribuzione della potenza e l'adattamento della risposta del veicolo in base alla modalità di guida selezionata.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Altra caratteristica interessante è l'Electronic Torque Stabiliser che gestisce il recupero di energia e può applicare una coppia negativa in modo indipendente alle ruote posteriori per migliorare la stabilità, contribuendo al contempo ad aumentare l'autonomia. Il vero valore dell'Hispano Suiza Driver Dynamics, tuttavia, non risiede solo nella sua sofisticazione tecnica, ma anche nel modo in cui interviene.

A differenza di altri veicoli ad alte prestazioni, dove l'intervento dei sistemi di assistenza alla guida può essere più evidente, la taratura della Hispano Suiza è stata sviluppata attraverso simulazioni e test intensivi sia in pista che su strade pubbliche. L'obiettivo è quello di preservare un ampio margine di libertà e offrire una risposta progressiva e naturale. Il risultato è un'esperienza di guida in cui il guidatore può percepire il carattere e le potenzialità del veicolo senza accorgersi che l'elettronica ne ha preso il controllo.

Nella Carmen Sagrera, questo sistema interviene progressivamente e con una calibrazione meticolosa. L'elettronica protegge, ottimizza e supporta, senza mai imporsi. Il guidatore conserva un costante senso di controllo, sicurezza e connessione con il veicolo.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Oltre 100 sensori

La Carmen Sagrera è dotata di un'architettura elettronica in grado di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti da oltre 100 sensori distribuiti in tutto il veicolo. Grazie all'Hispano Suiza Driver Dynamics, ogni dato viene trasformato in una risposta dinamica più precisa, naturale e intuitiva.

Grazie a una capacità di elaborazione di oltre 200 milioni di istruzioni al secondo, il software della Carmen Sagrera analizza in tempo reale numerosi parametri essenziali, consentendo all'HSDD di gestire trazione, stabilità ed erogazione di potenza.

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