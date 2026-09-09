Forza Horizon 6 è l'unico racing game a includere quest'auto...

Se ami i giochi di guida e le automobili, oggi vivi in un'epoca decisamente fortunata: oggi i garage virtuali traboccano di icone e sembra quasi impossibile che qualche gemma si sia persa per strada nel corso del tempo. Ma qualche rara eccezione capita e Forza Horizon 6 ha deciso di recuperare una di queste rarità d'altri tempi: la Renault Sport Spider.

Renault Sport Spider, posteriore

Un gran ritorno dopo oltre vent'anni di assenza

La barchetta transalpina fa il suo esordio all'interno del pacchetto Car Pass in arrivo a settembre, affiancando un'altra novità di rilievo come la McLaren W1. Se l'hypercar inglese cattura l'attenzione per le sue prestazioni estreme insieme alla Ferrari F80, la Spider rappresenta una chicca autentica per chi apprezza le sportive d'epoca.

Il modello francese era praticamente scomparso dai radar del gaming moderno. Le sue ultime apparizioni ufficiali risalgono a titoli dei primi anni Duemila come Metropolis Street Racer, Project Gotham Racing 2 e Racing Evoluzione. La Spider, in particolare, non era mai comparsa prima d'ora in alcun capitolo delle serie Forza o Gran Turismo, rimanendo confinata al passato per questioni di licenze o semplice disinteresse.

Renault Sport Spider, interni

Piuma a motore centrale col cuore della Clio Williams

La Renault Sport Spider è una vettura decisamente singolare, che puntava tutto su agilità e leggerezza. Concepita a metà anni Novanta sia come stradale pura sia come protagonista di un campionato monomarca, aveva infatti un peso inferiore ai 1.000 kg e il motore a quattro cilindri 2.0 da 150 CV preso in prestito dalla Clio Williams: collocato però in posizione centrale-posteriore.

La filosofia costruttiva la avvicina a rivali dell'epoca come la Lotus Elise, pur mostrando linee ancora più estreme. Tanto che la casa transalpina non ha mai previsto un tetto per questo modello, nemmeno in tela o rigido asportabile, e l'abitacolo era ridotto ai minimi termini per limitare il peso.

Prodotta in poco più di 1.700 esemplari complessivi (di cui 80 in variante da competizione da circa 200 CV), la Spider era una vettura di nicchia e non certo economica già al momento del lancio nel 1996. Ora potrai finalmente metterti al suo volante virtuale in Forza Horizon 6 a partire dal 24 settembre.

VEDI ANCHE

Tags