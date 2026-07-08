Pneumatici cinesi nel mirino dell'UE: arrivano dazi fino al 45,3%

L'Unione Europea ha deciso di alzare nuove barriere per frenare l'arrivo di prodotti provenienti dalla Cina. Come sappiamo, Bruxelles ha già predisposto pesanti dazi aggiuntivi sulle auto elettriche prodotte in Cina. Di recente, sono circolate indiscrezioni sulla possibilità che l'UE possa imporre nuovi dazi pure sulle vetture ibride Plug-in. Su questo tema non ci sono novità ma sui dazi contro i prodotti cinesi, si. Infatti, Bruxelles ha confermato che imporrà dazi sugli pneumatici cinesi per auto e veicoli commerciali leggeri.

Più nello specifico, saranno imposte nuove tariffe doganali fino al 45,3%.

Conclusa l'indagine anti-dumping

I dazi sono il frutto di un'indagine anti-dumping avviata il 20 maggio del 2025 a seguito di una denuncia presentata il 7 aprile 2025 dalla Coalition Against Unfair Tyre Imports. Indagine conclusa da cui sarebbe emerso che le importazioni cinesi nell'UE tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024 sono aumentate di oltre 35 milioni di pezzi, portando gli esportatori cinesi a incrementare la propria quota di mercato dal 18% al 28% nello stesso periodo, mentre la quota di mercato europea è diminuita dal 60% al 53%.

La Commissione Europea ha concluso che i produttori cinesi di pneumatici esportavano pneumatici nell'UE a prezzi slealmente bassi. Secondo la Commissione, queste importazioni esercitavano una significativa pressione al ribasso sui prezzi, riducendo la redditività e la quota di mercato dei produttori europei di pneumatici. Per tali motivi, è stato deciso di introdurre i nuovi dazi.

I nuovi dazi

La Commissione ritiene che le misure adottate contribuiranno a ripristinare una concorrenza leale, consentendo ai produttori europei di competere in condizioni di parità. Sono stati quindi imposti i seguenti dazi anti-dumping. Il Gruppo Hankook, limitatamente ai prodotti realizzati negli stabilimenti cinesi, sarà soggetto a un dazio del 4,3%. Le società cinesi che hanno collaborato all'indagine saranno oggetto di una tariffa doganale pari al 24,4%. Tutti gli altri produttori cinesi saranno colpiti dalla tariffa doganale massima del 45,3%. Basterà davvero questa mossa per riequilibrare il mercato degli pneumatici?

Fonte: S&P Global

VEDI ANCHE