Brake by Wire, Brembo Sensify entra in produzione: più sicurezza e controllo

Le nuove tecnologie hanno permesso di realizzare impianti frenanti sempre più efficaci che hanno permesso di migliorare la sicurezza delle auto. Un esempio è il nuovo sistema frenante Sensify della Brembo che a distanza di alcuni anni dalla sua presentazione, entra finalmente in produzione.

Brembo Sensify

Brembo Brake by Wire

Semplificando, si tratta di un impianto frenante gestito da un’elettronica che permette di ottimizzare l’intensità della forza frenata sulle singole ruote in modo più veloce e preciso. Il tutto, eliminando i circuiti idraulici e i sistemi di attuazione centralizzati. Si tratta quindi di un sistema brake by wire senza un collegamento fisico tra il pedale del freno e la pompa idraulica. Il collegamento è quindi gestito dall'elettronica. Tuttavia, rispetto ad altri sistemi simili, l'input della pressione frenante non viene inviata alle pinze ma a degli attuatori presenti su ogni ruota. In questo modo, racconta Brembo, è possibile offrire una modulazione precisa e continua della frenata, favorendo un comportamento del veicolo stabile e controllato anche in condizioni di guida complesse e variabili, contribuendo a una guida più sicura.

Questa piattaforma si integra in modo naturale nei veicoli software-defined, consentendo ai costruttori di introdurre funzionalità avanzate su diverse piattaforme, garantendo al contempo scalabilità, coerenza e valore nel lungo periodo nell’intero ciclo di vita del veicolo. Sensify è inoltre sviluppato per supportare un’ampia gamma di architetture veicolo avanzate, dai sistemi di assistenza alla guida di nuova generazione fino alle applicazioni di guida autonoma. L'avvio della produzione di questo avanzato impianto frenante ''intelligente'' rappresenta un passo avanti significativo nell’adozione di sistemi di frenata con tecnologia by -wire e basati su software, per applicazioni chiave per la sicurezza in ambito automotive.

Brembo fa sapere di aver recentemente firmato ulteriori contratti con nuovi clienti. Di conseguenza, il Gruppo prevede di equipaggiare centinaia di migliaia di veicoli all’anno, aprendo la strada a una diffusione su larga scala di Sensify.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026