Bonus Colonnine 2026, oggi si parte: come fare richiesta dell'incentivo

Oggi 22 settembre prende il via il Bonus Colonnine 2026. A partire dalle ore 12, le persone attraverso un'apposita piattaforma online predisposta da Invitalia potranno richiedere il contributo per l'installazione di un punto di ricarica a uso privato. Non è la prima volta che il Governo propone questo incentivo che va a coprire l'80% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente. Se l'installazione riguarda un punto di ricarica nelle parti comuni di un Condominio, l'incentivo copre fino a un massimo di 8.000 euro.
Bonus Colonnine 2026, come richiedere l'incentivo
Questo bonus prevede una dotazione complessiva di 68 milioni di euro fino al 2030 (15 milioni per il 2026). Per l’anno in corso sono ammissibili al contributo le installazioni completate tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026.
Per ottenere l'incentivo sarà sufficiente accedere alla piattaforma online di Invitalia (cliccate qui) dove si potrà effettuare il login utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS). Effettuato l'accesso, sarà sufficiente compilare i moduli richiesti, allegando la documentazione necessaria per dimostrare i lavori effettuati per l'installazione della colonnina/wallbox.
Come evidenzia il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con questa misura si vuole andare a sostenere i consumatori e, allo stesso tempo, la filiera italiana.
Il 54% delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia, infatti, viene prodotto nel nostro Paese. Ogni euro investito nella rete di ricarica sostiene quindi anche la manifattura italiana, l’occupazione e le nostre filiere tecnologiche.
[Immagine di copertina realizzata con AI]
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