Quali sono le auto più vendute in Italia a maggio 2026? Ecco le classifiche

Mese di maggio positivo per il mercato auto Italia 2026 con un progresso del 7,6% pari a 150.096 nuove immatricolazioni. Nel totale dei primi 5 mesi dell'anno, ci sono state 790.301 nuove registrazioni pari a un progresso del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Volendo soffermarci a guardare con più attenzione i dati sulle alimentazioni, scopriamo che a maggio, le auto a benzina hanno immatricolato 30.956 unità pari a una flessione in termini di volume del 14,3%. Il market share del mese si è così attestato a quota 20,4%. Continua la flessione del diesel con 10.046 unità immatricolate, un calo del 28,1% dei volumi e una quota di mercato pari al 6,6%.
Anche il GPL scende a maggio 2026 con 10.527 immatricolazioni. Si tratta di un calo del 17,7% pari a un market share del 6,9%. Passando alle ibride, ci sono state 71.392 immatricolazioni pari a una crescita del 16,5% in termini di volume. Il market share del mese si è attestato a quota 47,1%. Passiamo alle Plug-in con 15.433 registrazioni a maggio 2026, pari a un aumento del 71%. Quota di mercato del 10,2%. Infine, le elettriche che continuano a crescere grazie all'onda lunga degli incentivi. 13.305 immatricolazioni, aumento dell'86,2% e market share dell'8,8%.
Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a maggio 2026? Ecco la classifica suddivisa per alimentazione.
Auto a benzina, le più vedute a maggio 2026
- Citroen C3: 2.571
- Volkswagen T-Cross: 2.287
- Peugeot 208: 2.015
- Fiat Grande Panda: 1.985
- Renault Clio: 1.491
- Opel Corsa: 1.429
- MG3: 1.330
- Kia Picanto: 1.090
- Skoda Fabia: 1.012
- Citroen C3 Aircross: 918
Auto diesel, le più vendute a maggio 2026
- Audi Q3: 1.057
- Mercedes GLA: 801
- Volkswagen Tiguan: 674
- BMW X1: 567
- Audi Q2: 499
- Alfa Romeo Tonale: 492
- Volkswagen Golf: 410
- BMW Serie 1: 386
- Fiat Doblò: 348
- Skoda Octavia: 346
Fiat Pandina (2024)
Auto ibride, le più vendute a maggio 2026
- Fiat Panda: 8.963
- Toyota Yaris Cross: 3.319
- Jeep Avenger: 3.292
- Toyota Aygo X: 2.814
- Volkswagen T-Roc: 2.628
- Toyota Yaris: 2.546
- Fiat 500: 2.048
- Ford Puma: 1.978
- Peugeot 208: 1.681
- Kia Sportage: 1.577
Auto GPL, le più vendute a maggio 2026
- Dacia Sandero: 3.978
- Dacia Duster: 1.574
- Renault Captur: 1.435
- Dacia Jogger: 440
- EMC 6: 361
- DR 5: 333
- Kia Sportage: 314
- Dacia Bigster: 277
- EVO 5: 265
- EMC Wave 3: 258
Auto Plug-in, le più vendute a maggio 2026
- BYD Atto 2: 3.719
- Volkswagen Tiguan: 1.063
- BYD Seal U: 748
- BMW X1: 572
- Audi Q3: 546
- Geely Starray: 526
- BYD Seal 6: 493
- Jaecoo 7: 478
- Omoda 9: 469
- Toyota C-HR: 441
Auto elettriche, le più vendute a maggio 2026
- Leapmotor T03: 4.250
- Dacia Spring: 1.447
- Tesla Model Y: 537
- BYD Dolphin Surf: 502
- Citroen C3: 481
- Renault Twingo: 293
- Leapmotor B10: 262
- Volvo EX30: 247
- BYD Sealion 7: 209
- BMW iX1: 177
Le auto più vendute in Italia a maggio 2026
Ecco la top 10 assoluta del mese.
- Fiat Panda: 8.965
- Dacia Sandero: 4.404
- Leapmotor T03: 4.250
- Jeep Avenger: 4.004
- BYD Atto 2: 3.818
- Peugeot 208: 3.728
- Citroen C3: 3.407
- Toyota Yaris Cross: 3.319
- Fiat Grade Panda: 2.974
- Toyota Aygo X: 2.814
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