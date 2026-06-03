Quali sono le auto più vendute in Italia a maggio 2026? Ecco le classifiche

Mese di maggio positivo per il mercato auto Italia 2026 con un progresso del 7,6% pari a 150.096 nuove immatricolazioni. Nel totale dei primi 5 mesi dell'anno, ci sono state 790.301 nuove registrazioni pari a un progresso del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Volendo soffermarci a guardare con più attenzione i dati sulle alimentazioni, scopriamo che a maggio, le auto a benzina hanno immatricolato 30.956 unità pari a una flessione in termini di volume del 14,3%. Il market share del mese si è così attestato a quota 20,4%. Continua la flessione del diesel con 10.046 unità immatricolate, un calo del 28,1% dei volumi e una quota di mercato pari al 6,6%.

Anche il GPL scende a maggio 2026 con 10.527 immatricolazioni. Si tratta di un calo del 17,7% pari a un market share del 6,9%. Passando alle ibride, ci sono state 71.392 immatricolazioni pari a una crescita del 16,5% in termini di volume. Il market share del mese si è attestato a quota 47,1%. Passiamo alle Plug-in con 15.433 registrazioni a maggio 2026, pari a un aumento del 71%. Quota di mercato del 10,2%. Infine, le elettriche che continuano a crescere grazie all'onda lunga degli incentivi. 13.305 immatricolazioni, aumento dell'86,2% e market share dell'8,8%.

Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a maggio 2026? Ecco la classifica suddivisa per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute a maggio 2026

Citroen C3: 2.571

Volkswagen T-Cross: 2.287

Peugeot 208: 2.015

Fiat Grande Panda: 1.985

Renault Clio: 1.491

Opel Corsa: 1.429

MG3: 1.330

Kia Picanto: 1.090

Skoda Fabia: 1.012

Citroen C3 Aircross: 918

Auto diesel, le più vendute a maggio 2026

Audi Q3: 1.057

Mercedes GLA: 801

Volkswagen Tiguan: 674

BMW X1: 567

Audi Q2: 499

Alfa Romeo Tonale: 492

Volkswagen Golf: 410

BMW Serie 1: 386

Fiat Doblò: 348

Skoda Octavia: 346

Fiat Pandina (2024)

Auto ibride, le più vendute a maggio 2026

Fiat Panda: 8.963

Toyota Yaris Cross: 3.319

Jeep Avenger: 3.292

Toyota Aygo X: 2.814

Volkswagen T-Roc: 2.628

Toyota Yaris: 2.546

Fiat 500: 2.048

Ford Puma: 1.978

Peugeot 208: 1.681

Kia Sportage: 1.577

Auto GPL, le più vendute a maggio 2026

Dacia Sandero: 3.978

Dacia Duster: 1.574

Renault Captur: 1.435

Dacia Jogger: 440

EMC 6: 361

DR 5: 333

Kia Sportage: 314

Dacia Bigster: 277

EVO 5: 265

EMC Wave 3: 258

Auto Plug-in, le più vendute a maggio 2026

BYD Atto 2: 3.719

Volkswagen Tiguan: 1.063

BYD Seal U: 748

BMW X1: 572

Audi Q3: 546

Geely Starray: 526

BYD Seal 6: 493

Jaecoo 7: 478

Omoda 9: 469

Toyota C-HR: 441

Leapmotor T03

Auto elettriche, le più vendute a maggio 2026

Leapmotor T03: 4.250

Dacia Spring: 1.447

Tesla Model Y: 537

BYD Dolphin Surf: 502

Citroen C3: 481

Renault Twingo: 293

Leapmotor B10: 262

Volvo EX30: 247

BYD Sealion 7: 209

BMW iX1: 177

Le auto più vendute in Italia a maggio 2026

Ecco la top 10 assoluta del mese.

Fiat Panda: 8.965

Dacia Sandero: 4.404

Leapmotor T03: 4.250

Jeep Avenger: 4.004

BYD Atto 2: 3.818

Peugeot 208: 3.728

Citroen C3: 3.407

Toyota Yaris Cross: 3.319

Fiat Grade Panda: 2.974

Toyota Aygo X: 2.814

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026