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Quali sono le auto più vendute in Italia a maggio 2026? Ecco le classifiche

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35 minuti fa - Auto più vendute a maggio 2026: Panda domina, boom Leapmotor e BYD

Dalla Fiat Panda alla Leapmotor T03, passando per BYD Atto 2 e Dacia Sandero: la classifica completa delle auto più vendute in Italia a maggio 2026

Mese di maggio positivo per il mercato auto Italia 2026 con un progresso del 7,6% pari a 150.096 nuove immatricolazioni. Nel totale dei primi 5 mesi dell'anno, ci sono state 790.301 nuove registrazioni pari a un progresso del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Volendo soffermarci a guardare con più attenzione i dati sulle alimentazioni, scopriamo che a maggio, le auto a benzina hanno immatricolato 30.956 unità pari a una flessione in termini di volume del 14,3%. Il market share del mese si è così attestato a quota 20,4%. Continua la flessione del diesel con 10.046 unità immatricolate, un calo del 28,1% dei volumi e una quota di mercato pari al 6,6%.

Anche il GPL scende a maggio 2026 con 10.527 immatricolazioni. Si tratta di un calo del 17,7% pari a un market share del 6,9%. Passando alle ibride, ci sono state 71.392 immatricolazioni pari a una crescita del 16,5% in termini di volume. Il market share del mese si è attestato a quota 47,1%. Passiamo alle Plug-in con 15.433 registrazioni a maggio 2026, pari a un aumento del 71%. Quota di mercato del 10,2%. Infine, le elettriche che continuano a crescere grazie all'onda lunga degli incentivi. 13.305 immatricolazioni, aumento dell'86,2% e market share dell'8,8%.

Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a maggio 2026? Ecco la classifica suddivisa per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute a maggio 2026

  • Citroen C3: 2.571
  • Volkswagen T-Cross: 2.287
  • Peugeot 208: 2.015
  • Fiat Grande Panda:  1.985
  • Renault Clio: 1.491
  • Opel Corsa: 1.429
  • MG3: 1.330
  • Kia Picanto: 1.090
  • Skoda Fabia: 1.012
  • Citroen C3 Aircross: 918

Auto diesel, le più vendute a maggio 2026

  • Audi Q3:  1.057
  • Mercedes GLA: 801
  • Volkswagen Tiguan: 674
  • BMW X1: 567
  • Audi Q2:  499
  • Alfa Romeo Tonale: 492
  • Volkswagen Golf: 410
  • BMW Serie 1: 386
  • Fiat Doblò: 348
  • Skoda Octavia: 346

Fiat Pandina (2024)

Auto ibride, le più vendute a maggio 2026

  • Fiat Panda: 8.963
  • Toyota Yaris Cross: 3.319
  • Jeep Avenger: 3.292
  • Toyota Aygo X: 2.814
  • Volkswagen T-Roc: 2.628
  • Toyota Yaris: 2.546
  • Fiat 500: 2.048
  • Ford Puma: 1.978
  • Peugeot 208: 1.681
  • Kia Sportage: 1.577

Auto GPL, le più vendute a maggio 2026

  • Dacia Sandero: 3.978
  • Dacia Duster: 1.574
  • Renault Captur: 1.435
  • Dacia Jogger: 440
  • EMC 6: 361
  • DR 5: 333
  • Kia Sportage: 314
  • Dacia Bigster: 277
  • EVO 5:  265
  • EMC Wave 3: 258

Auto Plug-in, le più vendute a maggio 2026

  • BYD Atto 2: 3.719
  • Volkswagen Tiguan: 1.063
  • BYD Seal U: 748
  • BMW X1: 572
  • Audi Q3: 546
  • Geely Starray: 526
  • BYD Seal 6: 493
  • Jaecoo 7:  478
  • Omoda 9: 469
  • Toyota C-HR: 441

Leapmotor T03

Auto elettriche, le più vendute a maggio 2026

  • Leapmotor T03: 4.250
  • Dacia Spring:  1.447
  • Tesla Model Y: 537
  • BYD Dolphin Surf: 502
  • Citroen C3: 481
  • Renault Twingo: 293
  • Leapmotor B10: 262
  • Volvo EX30: 247
  • BYD Sealion 7: 209
  • BMW iX1: 177

Le auto più vendute in Italia a maggio 2026

Ecco la top 10 assoluta del mese.

  • Fiat Panda: 8.965
  • Dacia Sandero:  4.404
  • Leapmotor T03:  4.250
  • Jeep Avenger:  4.004
  • BYD Atto 2: 3.818 
  • Peugeot 208: 3.728
  • Citroen C3: 3.407
  • Toyota Yaris Cross: 3.319
  • Fiat Grade Panda: 2.974
  • Toyota Aygo X: 2.814
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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