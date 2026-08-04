Auto più vendute in Italia a luglio 2026: la classifica completa

Il mese di luglio 2026 per il mercato italiano si è chiuso con una crescita del 3,9%, pari a 123.184 immatricolazioni complessive. Focalizzandoci sulle alimentazioni, scopriamo che le auto a benzina hanno totalizzato 23.781 registrazioni pari a un calo in termini di volume del 13,9%. La quota di mercato nel mese si è quindi attestata al 19%. Passiamo al diesel che non va oltre le 8.038 immatricolazioni. Tonfo del 29,7% e market share del 6,4%.

Il GPL ha ottenuto 13.301 nuove registrazioni pari a una crescita dei volumi del 6,2%. La quota di mercato a luglio 2026 è stata del 10,6%. Sempre in crescita le auto ibride (Mild Hybrid più Full Hybrid) che nel mese hanno raggiunto quota 59.420 immatricolazioni. Si tratta di un aumento dell'11,4% e di un market share del 47,5%.

Passiamo alle auto elettriche che terminata la spinta degli incentivi non vanno oltre le 7.368 immatricolazioni pari comunque a una crescita del 24,9%. La quota di mercato di luglio 2026 si è quindi attestata al 5,9%. Infine abbiamo le Plug-in con 13.103 nuove registrazioni. Incremento dei volumi pari al 45.5% e market share di luglio 2026 al 10,5%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a luglio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute luglio 2026

Citroen C3: 2.355

Fiat Grande Panda: 1.907

Volkswagen T-Cross: 1.526

Peugeot 208: 1.226

Opel Corsa: 1.196

Volkswagen Polo: 887

Kia Picanto: 746

Skoda Fabia: 745

Renault Clio: 702

Skoda Kamiq: 692

Il frontale della Fiat Grande Panda Elettrica adotta un tema a pixel

Auto diesel, le più vendute luglio 2026

Mercedes GLA: 1.346

Audi Q3: 826

Volkswagen Tiguan: 594

BMW X1: 391

Skoda Octavia: 358

Mercedes Classe A: 287

Audi A3: 275

Volkswagen Golf: 243

Fiat Ulysse: 227

Alfa Romeo Tonale: 226

Auto ibride, le più vendute luglio 2026

Fiat Panda: 8.456

Toyota Yaris Cross: 2.829

Toyota Yaris: 2.554

Jeep Avenger: 2.381

Toyota Aygo X: 2.245

Volkswagen T-Roc: 2.064

Ford Puma: 1.613

Kia Sportage: 1.496

Suzuki Swift: 1.416

MG ZS: 1.356

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Auto GPL, le più vendute luglio 2026

Dacia Sandero: 4.553

Dacia Duster: 1.853

Renault Clio: 1.838

Renault Captur: 1.121

DR5: 523

DR 3.0: 371

Kia Sportage: 336

Dacia Jogger: 332

Kia Stonic: 322

Renault Symbioz: 316

Auto Plug-in, le più vendute luglio 2026

BYD Atto 2: 1.487

BYD Seal U: 1.162

Volkswagen Tiguan: 817

Omoda 9: 590

Audi Q3: 588

BYD Dolphin G: 522

BMW X1: 521

Toyota C-HR: 361

Omoda 7: 342

Volkswagen Golf: 328

BYD Dolphin Surf

Auto elettriche, le più vendute luglio 2026

BYD Dolphin Surf: 572

Leapmotor T03: 517

BMW iX1: 286

Fiat 500: 246

Dacia Spring: 219

BMW iX3: 214

Cupra Raval: 209

Volvo EX30: 181

BYD Sealion 7: 181

Skoda Elroq: 180

Le auto più vendute in Italia luglio 2026

Ecco la Top 10 assoluta di luglio 2026.

Fiat Panda: 8.460

Dacia Sandero: 4.785

Renauult Clio: 3.203

Fiat Grande Panda: 2.931

Citroen C3: 2.898

Toyota Yaris Cross: 2.829

Dacia Duster: 2.691

Jeep Avenger: 2.603

Toyota Yaris: 2.580

Toyota Aygo X: 2.245

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