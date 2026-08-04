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Auto più vendute in Italia a luglio 2026: la classifica completa

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1 ora fa - Classifica auto luglio 2026: Panda al vertice, ecco le altre

La Fiat Panda si conferma l'auto più venduta in Italia a luglio 2026, davanti a Dacia Sandero e Renault Clio
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Il mese di luglio 2026 per il mercato italiano si è chiuso con una crescita del 3,9%, pari a 123.184 immatricolazioni complessive. Focalizzandoci sulle alimentazioni, scopriamo che le auto a benzina hanno totalizzato 23.781 registrazioni pari a un calo in termini di volume del 13,9%. La quota di mercato nel mese si è quindi attestata al 19%. Passiamo al diesel che non va oltre le 8.038 immatricolazioni. Tonfo del 29,7% e market share del 6,4%.

Il GPL ha ottenuto 13.301 nuove registrazioni pari a una crescita dei volumi del 6,2%. La quota di mercato a luglio 2026 è stata del 10,6%. Sempre in crescita le auto ibride (Mild Hybrid più Full Hybrid) che nel mese hanno raggiunto quota 59.420 immatricolazioni. Si tratta di un aumento dell'11,4% e di un market share del 47,5%.

Passiamo alle auto elettriche che terminata la spinta degli incentivi non vanno oltre le 7.368 immatricolazioni pari comunque a una crescita del 24,9%. La quota di mercato di luglio 2026 si è quindi attestata al 5,9%. Infine abbiamo le Plug-in con 13.103 nuove registrazioni. Incremento dei volumi pari al 45.5% e market share di luglio 2026 al 10,5%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a luglio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

Auto a benzina, le più vedute luglio 2026

  • Citroen C3:  2.355
  • Fiat Grande Panda: 1.907
  • Volkswagen T-Cross:  1.526
  • Peugeot 208: 1.226
  • Opel Corsa: 1.196
  • Volkswagen Polo: 887
  • Kia Picanto: 746
  • Skoda Fabia: 745
  • Renault Clio:  702
  • Skoda Kamiq:  692

Il frontale della Fiat Grande Panda Elettrica adotta un tema a pixel

Auto diesel, le più vendute luglio 2026

  • Mercedes GLA: 1.346
  • Audi Q3: 826
  • Volkswagen Tiguan: 594
  • BMW X1: 391
  • Skoda Octavia: 358
  • Mercedes Classe A: 287
  • Audi A3: 275
  • Volkswagen Golf: 243
  • Fiat Ulysse:  227
  • Alfa Romeo Tonale: 226

Auto ibride, le più vendute luglio 2026

  • Fiat Panda:  8.456
  • Toyota Yaris Cross:  2.829
  • Toyota Yaris: 2.554
  • Jeep Avenger:  2.381
  • Toyota Aygo X: 2.245
  • Volkswagen T-Roc:  2.064
  • Ford Puma: 1.613
  • Kia Sportage:  1.496
  • Suzuki Swift: 1.416
  • MG ZS: 1.356

Nuova Dacia Sandero: restyling e nuovi contenuti

Auto GPL, le più vendute luglio 2026

  • Dacia Sandero: 4.553
  • Dacia Duster: 1.853
  • Renault Clio: 1.838
  • Renault Captur: 1.121
  • DR5: 523
  • DR 3.0: 371
  • Kia Sportage: 336
  • Dacia Jogger: 332
  • Kia Stonic: 322
  • Renault Symbioz: 316

Auto Plug-in, le più vendute luglio 2026

  • BYD Atto 2: 1.487
  • BYD Seal U: 1.162
  • Volkswagen Tiguan: 817
  • Omoda 9:  590
  • Audi Q3: 588
  • BYD Dolphin G: 522
  • BMW X1:  521
  • Toyota C-HR: 361
  • Omoda 7: 342
  • Volkswagen Golf: 328

BYD Dolphin Surf

Auto elettriche, le più vendute luglio 2026

  • BYD  Dolphin Surf: 572
  • Leapmotor T03: 517
  • BMW iX1: 286
  • Fiat 500: 246
  • Dacia Spring: 219
  • BMW iX3: 214
  • Cupra Raval: 209
  • Volvo EX30: 181
  • BYD Sealion 7: 181
  • Skoda Elroq: 180

Le auto più vendute in Italia luglio 2026

Ecco la Top 10 assoluta di luglio 2026.

  • Fiat Panda: 8.460
  • Dacia Sandero: 4.785
  • Renauult Clio: 3.203
  • Fiat Grande Panda: 2.931
  • Citroen C3: 2.898
  • Toyota Yaris Cross: 2.829
  • Dacia Duster: 2.691
  • Jeep Avenger: 2.603
  • Toyota Yaris: 2.580
  • Toyota Aygo X: 2.245
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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