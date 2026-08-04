Auto più vendute in Italia a luglio 2026: la classifica completa

Il mese di luglio 2026 per il mercato italiano si è chiuso con una crescita del 3,9%, pari a 123.184 immatricolazioni complessive. Focalizzandoci sulle alimentazioni, scopriamo che le auto a benzina hanno totalizzato 23.781 registrazioni pari a un calo in termini di volume del 13,9%. La quota di mercato nel mese si è quindi attestata al 19%. Passiamo al diesel che non va oltre le 8.038 immatricolazioni. Tonfo del 29,7% e market share del 6,4%.
Il GPL ha ottenuto 13.301 nuove registrazioni pari a una crescita dei volumi del 6,2%. La quota di mercato a luglio 2026 è stata del 10,6%. Sempre in crescita le auto ibride (Mild Hybrid più Full Hybrid) che nel mese hanno raggiunto quota 59.420 immatricolazioni. Si tratta di un aumento dell'11,4% e di un market share del 47,5%.
Passiamo alle auto elettriche che terminata la spinta degli incentivi non vanno oltre le 7.368 immatricolazioni pari comunque a una crescita del 24,9%. La quota di mercato di luglio 2026 si è quindi attestata al 5,9%. Infine abbiamo le Plug-in con 13.103 nuove registrazioni. Incremento dei volumi pari al 45.5% e market share di luglio 2026 al 10,5%.
Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a luglio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.
Auto a benzina, le più vedute luglio 2026
- Citroen C3: 2.355
- Fiat Grande Panda: 1.907
- Volkswagen T-Cross: 1.526
- Peugeot 208: 1.226
- Opel Corsa: 1.196
- Volkswagen Polo: 887
- Kia Picanto: 746
- Skoda Fabia: 745
- Renault Clio: 702
- Skoda Kamiq: 692
Il frontale della Fiat Grande Panda Elettrica adotta un tema a pixel
Auto diesel, le più vendute luglio 2026
- Mercedes GLA: 1.346
- Audi Q3: 826
- Volkswagen Tiguan: 594
- BMW X1: 391
- Skoda Octavia: 358
- Mercedes Classe A: 287
- Audi A3: 275
- Volkswagen Golf: 243
- Fiat Ulysse: 227
- Alfa Romeo Tonale: 226
Auto ibride, le più vendute luglio 2026
- Fiat Panda: 8.456
- Toyota Yaris Cross: 2.829
- Toyota Yaris: 2.554
- Jeep Avenger: 2.381
- Toyota Aygo X: 2.245
- Volkswagen T-Roc: 2.064
- Ford Puma: 1.613
- Kia Sportage: 1.496
- Suzuki Swift: 1.416
- MG ZS: 1.356
Nuova Dacia Sandero: restyling e nuovi contenuti
Auto GPL, le più vendute luglio 2026
- Dacia Sandero: 4.553
- Dacia Duster: 1.853
- Renault Clio: 1.838
- Renault Captur: 1.121
- DR5: 523
- DR 3.0: 371
- Kia Sportage: 336
- Dacia Jogger: 332
- Kia Stonic: 322
- Renault Symbioz: 316
Auto Plug-in, le più vendute luglio 2026
- BYD Atto 2: 1.487
- BYD Seal U: 1.162
- Volkswagen Tiguan: 817
- Omoda 9: 590
- Audi Q3: 588
- BYD Dolphin G: 522
- BMW X1: 521
- Toyota C-HR: 361
- Omoda 7: 342
- Volkswagen Golf: 328
Auto elettriche, le più vendute luglio 2026
- BYD Dolphin Surf: 572
- Leapmotor T03: 517
- BMW iX1: 286
- Fiat 500: 246
- Dacia Spring: 219
- BMW iX3: 214
- Cupra Raval: 209
- Volvo EX30: 181
- BYD Sealion 7: 181
- Skoda Elroq: 180
Le auto più vendute in Italia luglio 2026
Ecco la Top 10 assoluta di luglio 2026.
- Fiat Panda: 8.460
- Dacia Sandero: 4.785
- Renauult Clio: 3.203
- Fiat Grande Panda: 2.931
- Citroen C3: 2.898
- Toyota Yaris Cross: 2.829
- Dacia Duster: 2.691
- Jeep Avenger: 2.603
- Toyota Yaris: 2.580
- Toyota Aygo X: 2.245
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).