TERRA DI MEZZO Quando arriva un modello nuovo, come nel caso di Volkswagen Golf 8, c’è sempre un periodo intermedio in cui rimangono a listino alcune versioni della precedente generazione, almeno fino al debutto di quelle più aggiornate. È il caso della versione station wagon della media tedesca, sia in versione normale Variant che con protezioni “simil-SUV” Alltrack.

PER LA FAMIGLIA Durante alcuni test in Germania Sono state fotografate le versioni praticamente definitive di Volkswagen Golf 8 Variant e Volkswagen Golf 8 Alltrack, il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Le differenze rispetto alla due volumi sono davvero di poco conto e - come per la generazione precedente - dovrebbero limitarsi alle luci posteriori, di disegno leggermente differente. Per il resto, la versione Variant avrà un tetto più lungo e meno spiovente, e il consueto - ed esteticamente discutibile - prolungamento dello sbalzo posteriore, che serve a ospitare un bagagliaio a prova di vacanza.

FUORISTRADA LEGGERO Più accentuate le differenze con la versione Alltrack: le camuffature delle foto spia sembrano regalarle un frontale diverso, ma con ogni probabilità non sarà così. Per il resto, troviamo paraurti più sportivi davanti e dietro, finto diffusore dell’aria posteriore, protezione sottoscocca per il motore all’anteriore, minigonne laterali e protezioni ai parafanghi. E naturalmente, un assetto rialzato di qualche cm per avere più agio negli sterrati leggeri.

INTERNI COME LA BERLINA Nessuna sorpresa per quanto riguarda l’abitacolo, che riprenderà quello della Golf berlina, con l’importante iniezione tecnologica di questa nuova generazione, a cominciare dal cruscotto digitale per arrivare ai comandi a sfioramento sulle razze del volante. Non mancherà, in opzione, la tecnologia Car2X per il “dialogo” digitale tra auto e infrastrutture.

MOTORI E ALLESTIMENTI Non ci aspettiamo grandi novità sul fronte delle motorizzazioni, dove troveremo parte di quelle già disponibili per la versione a due volumi: Golf Variant avrà motori mild hybrid a 48V, a gasolio, e con ogni probabilità anche la versione sportiva R a trazione integrale. Meno sicuro, invece, l’arrivo della versione totalmente elettrica.