IN BELLA MOSTRA L'ultima volta era stata avvistata al Nurburgring. Stiamo parlando di nuova Golf R, oggi pizzicata in strada come mamma Volkswagen l'ha fatta, pressoché priva di camuffature, pronta - si direbbe - per essere presentata al pubblico.

IL MOTORE Tanti i CV per la nuova Golf R: dovrebbe arrivare a quota 333: ciò significherebbe 88 cavalli in più della GTI e 33 in più della R basata sulla Golf 7. Che con il 2.0 litri TSI BlueMotion da 300 CV e 400 Nm, già raggiungeva i 270 km/h e bruciava lo 0-100 km/h in 4,6 secondi. Insomma, prestazioni numeri da vera sportiva, che le permetterebbero di competere con vetture anche più blasonate...

QUANDO E QUANTO Doveva essere presentata al Festival of Speed di Goodwood inizialmente fissato per i primi luglio, ma l'emergenza coronavirus ha cambiato le carte in tavola. A giudicare dalle foto sembra pronta, quindi al più tardi in autunno ci aspetteremmo di vederla... Il prezzo? Se non dovesse discostarsi troppo dalla generazione precedente, nuova Golf R potrebbe collocarsi intorno ai 50 mila euro.