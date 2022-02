Volkswagen California, con BusBox diventa casa mobile

Cresce la domanda di vacanze in libertà, Volkswagen risponde con un kit di accessori da campeggio per California, Caddy e Caravelle

Crisi-opportunità è quell'equazione che è valida sempre, ma che nel mondo camping, in corrispondenza di emergenze sanitarie come quella attuale, vale doppio. Volkswagen viene incontro a quella consistente quota di famiglie europee che anche quest'anno trascorreranno le vacanze in patria a causa delle restrizioni Covid introducendo nuove unità da campeggio modulari e mini-mobili per le gamme Caravelle, California e Caddy. Un'area cucina, un letto, una riserva d'acqua e uno spazio di archiviazione aggiuntivo. Un po' come impacchettare casa e caricarla a bordo.

MAGIC BOX Al momento disponibili nel Regno Unito, i nuovi set di attrezzature da campeggio si adattano perfettamente ai vani bagagli già esistenti. Progettata per offrire massima flessibilità, la cucina può essere allestita in pochi secondi, mentre il letto si apre con un solo movimento. Il top di gamma si chiama BusBox ed è disponibile a partire da 3.340 sterline (circa 4.000 euro al cambio attuale) ed è compatibile con i modelli Volkswagen Caravelle T5, T6 e T6.1: in dotazione un letto, un materasso, un angolo cottura (con spazio per un fornello a due fuochi), un vano portaoggetti estensibile e una rete idrica.

TRANSFORMER La versione di BusBox ridotta esclude il materasso ed è rivolta ai proprietari di Caravelle e California Beach Tour, prezzo di 2.555 sterline (3.000 euro). Il cosiddetto KombiBox, 2.760 sterline (3.280 euro), è infine disponibile esclusivamente per la gamma Caddy e viene fornito con un letto, una zona cucina, un approvvigionamento idrico e un vano di carico, mentre per ulteriori 495 sterline (590 euro) si può opzionare il materasso pieghevole. E tanti saluti alla camera d'albergo.

