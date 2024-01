Cosa si nasconde sotto la mimetica? Un misterioso SUV Audi pizzicato durante i collaudi

Le immagini in anteprima di un SUV in incognito che potrebbe essere l'ultimo con motori convenzionali destinato a Europa e Stati Uniti, ma forse no....

La singolar tenzone tra collaudatori di prototipi e fotografi è di nuovo in corso a nord del Circolo Polare Artico – e questa battaglia fuori dal centro prove del Gruppo Volkswagen si è conclusa con un pareggio: mentre il muletto pesantemente mimetizzato cercava di sfuggire al teleobiettivo e la A6 nera bloccava il nostro fotografo, le immagini venivano portate a casa, pur con qualche difficoltà aggiuntiva. E il risultato sono i primi scatti al mondo di… che cosa? Solo il tempo ci dirà se le foto potrebbero mostrare, oggi, quella che diventerà la nuovissima Audi Q7, che dovrebbe arrivare verso il 2026 e sarà l'ultimo modello di Ingolstadt in Europa con motori a combustione interna.

Nuovo SUV Audi: il misterioso prototipo durante i collaudi al Circolo Polare ArticoUN SUV TAGLIA XL ALL’ORIZZONTE? L'ipotesi è supportata dall'aspetto generale del veicolo che ci mostra la sagoma di un grande SUV, dai cerchi che sono stati visti sui primi muletti di prova della nuova Q7 che vestivano ancora la vecchia carrozzeria, con design dei fari sdoppiati e altri elementi di carrozzeria cofano e parafanghi che imitano quelli della nuova Q3. Tuttavia, l’attesa di una nuova Q7 è confutata dal fatto che questo prototipo ha una calandra con la forma di quella della Q6 prodotta solo per il mercato cinese. Per esempio, ci sono gli specchietti laterali sul montante, mentre sull'attuale Q7 europea/americana sono posizionati sulle porte. A proposito, l'Audi Q3 del 2025 ha gli specchietti proprio sulle porte, la Q5 del 2024 li ha montati sul montante anteriore. Insomma, il caos regna sovrano… Ciò che rende le cose ancora più confuse è il fatto che tutte le future Audi – che siano esse in Cina, Europa o Stati Uniti, elettriche o con motore tradizionale – avranno solidi supporti per le maniglie delle porte. Sebbene sia sicuramente un SUV con motore endotermico, l'auto immortalata al freddo è dotata di maniglie a filo, un elemento di design che non vediamo su Audi da almeno un decennio.

Nuovo SUV Audi: il muletto ''sotto scorta'' per provare a nasconderlo da occhi indiscretiMOTORI BENZINA E DIESEL SUGLI SCUDI Con tutte queste incertezze, non possiamo dire di più sulle motorizzazioni del nuovo SUV, se non che funzionerà a benzina o diesel. Ciò che non sappiamo è anche il mercato a cui è destinato questo inedito modello. Così come anche il nome non è chiaro. Sarà, quindi, l’ultimo sport utility Audi con motore convenzionale per Europa e Stati Uniti? Quindi continuerebbe con il nome Q7. Oppure si tratta di un modello completamente nuovo per la Cina? Insomma, potrebbe prendere il posto dell’attuale Q5 L, disponibile solo in quel Paese, o anche del SUV dallo stile più sportivo Q8. Le voci di corridoio suggeriscono che quest'ultima sarà sostituita ancor prima dell'arrivo di una nuova Q7 europea. È irritante, ma a volte le informazioni vanno messe insieme in questo modo. Si tratta di una scelta complessa quando il progetto è nella sua fase embrionale, ma utile per presentare in anteprima un nuovo modello. Sicuramente, tra poco arriveranno informazioni più precise e approfondite, non resta che rimanere in stand-by.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/01/2024