Audi Themes e Audi App Store: personalizza il tuo display di bordo

Con il progressivo affollarsi di schermi nelle automobili, non sorprende che esse prendano ispirazione dal mondo degli smartphone per offrire una dimensione d'intrattenimento più intuitiva e ''familiare''. Un esempio di questa proposta è rappresentato da Audi Themes e dall'Audi App Store, ora disponibili per i conducenti americani. Audi Themes è una nuova funzionalità accessibile attraverso il sistema di infotainment MMI su alcune vetture costruite nel 2023-2024 (magari in Europa debutterà sulla prossima Q6 e-Tron, qui in anteprima) e consente ai proprietari di personalizzare il proprio schermo con nuovi sfondi. Questi temi, accuratamente selezionati, dipingono paesaggi esotici, animali e forme, aggiungendo un tocco di personalità all'abitacolo del veicolo.

Audi MMI: il nuovo app store consente di personalizzare lo schermo

DIRETTAMENTE DALLO SCHERMO DELL'AUTO Oltre a temi ispirati a luoghi e forme, Audi ne promette anche stagionali per celebrare le festività, e presto ne introdurrà alcuni ispirati a personaggi cinematografici di successo, mantenendo però ancora il mistero sulla loro identità. Ma Audi Themes va oltre il semplice sfondo dello schermo: si può estendere all'intera cabina del veicolo se questa è dotata del pacchetto opzionale Ambient Light Plus. In questo modo si può modificare il colore delle luci interne in modo che si adattino al tema selezionato, creando un'esperienza immersiva unica. Per usufruire di Audi Themes, i conducenti possono accedere al servizio attraverso il myAudi Marketplace o l'app myAudi per smartphone, con un costo di $ 12,99 (più tasse e spese), e i temi sono vincolati al veicolo specifico e quindi non trasferibili ad altri.

Audi MMI: tra i temi ci saranno anche quelli ambientali

IL NUOVO AUDI APP STORE Parallelamente, Audi ha lanciato il suo nuovo Audi App Store, consentendo ai proprietari di scaricare applicazioni direttamente attraverso lo schermo dell'infotainment. Questo store avrà programmi dedicati a musica, video, giochi, navigazione, parcheggio, ricarica, produttività, meteo, notizie e molto altro. L'accesso all'Audi App Store è riservato alle vetture dotate dell'ultimo software MIB 3, e richiede una sottoscrizione a Audi connect PLUS con Wi-Fi. Un modo come un altro per offrire un'esperienza di guida sempre più interattiva e personalizzata.