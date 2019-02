Autore:

La Redazione

LO CHIEDE IL MERCATO Non è un segreto che le auto di piccole dimensioni non abbiano mai fatto, almeno nella storia recente, successi a ripetizione nel mercato statunitense. Gli yankee, da sempre, amano vetture di dimensioni generose, meglio ancora se pick-up. Non c'è da sorprendersi, quindi, se Toyota abbia deciso di fermare le vendite della Yaris Liftback – la Yaris 5 porte che bene conosciamo da noi – in favore di una nuova Yaris Sedan che, con ogni probabilità, debutterà in occasione del prossimo Salone di New York in programma dal prossimo 19 aprile.

COSA SAPPIAMO Al momento in vendita con il nome Yaris Sedan è una versione rimarchiata della Mazda 2 quattroporte ma ben presto questo modello potrebbe esser sostituito con una sorpresa che sarà svelata all'ombra della Statua della Libertà. Le prime conferme arrivano da una portavoce di Toyota, Nancy Hubbell: «Stiamo lavorando su qualcosa di nuovo per il MY2020, ma dovrete aspettare il Salone di New York per qualche dettaglio in più.»

DA NOI? E allora è lecito aspettarsi qualcosa di interessante al New York Auto Show. Certo probabilmente il prodotto che vedremo negli USA riceverà qualche modifica prima di essere importata anche nel Vecchio Continente, ma c'è da scommettere che con la prossima generazione di Yaris 2020 Toyota calerà carichi pesanti, primo tra tutti quello riguardante la tecnologia ibrida che equipaggerà una delle sue auto di maggior successo degli ultimi vent'anni.