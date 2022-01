Nissan Driver's Guide, laurearsi in Qashqai tramite app. Come funziona

Scarsa dimestichezza con il digitale? Male, visto che oramai le auto - e non più solo quelle a marchio premium - sono piene zeppe di funzioni tecnologiche. Nuova Qashqai? Non fa eccezione. Tranquilli, a tutto c'è rimedio. Parola chiave: applicazione. Della propria concentrazione e voglia di imparare, ma anche ''applicazione mobile''. Nissan Driver’s Guide il nome proprio dell’app per smartphone, scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple e Android, per prendere confidenza col linguaggio dei dispositivi di bordo e sfruttarne da subito tutte le potenzialità. Sì, proprio come un manuale d'uso digital.

WIKI NISSAN Con pochi tocchi sullo schermo del cellulare è possibile, ad esempio, comprendere il funzionamento e l’utilizzo di strumentazione e altre attività di routine come regolare sedili, volante, luci, specchietti, conoscere il significato delle spie luminose del quadro strumenti, assimilare le logiche del sistema di trazione 4x4, infine aggiornare le mappe del navigatore.

DIGITAL SUV D'altra parte, assai numerose sono le novità introdotte su Qashqai terza generazione. Dal quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3 pollici ad alta definizione, che può essere configurato per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo, all’innovativo Head Up Display da 10,8 pollici, che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza, nel campo visivo del guidatore. Passando per il nuovo sistema di assistenza alla guida ProPilot, che ora legge i segnali stradali, acquisisce i dati dal navigatore e adatta automaticamente la velocità della vettura anche nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. ''Sfogli'' l'app, e tutto ti sarà più chiaro.

BONUS Fiore all'occhiello di Nissan Driver’s Guide è inoltre la funzione di Realtà Aumentata: basta puntare la fotocamera dello smartphone sul volante, sul sistema di infotainment (navigatore e impianto audio) o sul sistema di climatizzazione e selezionare il comando per il quale si intende conoscere dettagli e funzionamento.

IN DETTAGLIO Disponibile in 19 lingue, l’app è organizzata in 6 sezioni tematiche:

Spie di avvertimento: sono 150 le spie luminose nel quadro strumenti, che segnalano ad esempio l’attivazione/disattivazione di uno dei sistemi o delle tecnologie di bordo o indicano una situazione di allerta. Per conoscere il significato di ogni spia, basta toccare il relativo simbolo all’interno dell’app. Guida rapida per l’utente: di fatto, il manuale d’uso della vettura, organizzato in quattro sotto-sezioni dedicate a tutti i dispositivi e le tecnologie di bordo, per un totale di 72 voci. Informazioni sugli pneumatici: spiega come sostituire un pneumatico o ripararlo utilizzando il kit di emergenza, per raggiungere poi il centro di assistenza Nissan più vicino. Vano motore: in questa sezione è possibile identificare i principali componenti nel vano motore, capire come controllare i livelli del liquido refrigerante, dell’olio motore, del sistema lavavetri e come ispezionare la batteria e garantire il suo buon funzionamento. Garanzia: l’app fornisce anche informazioni sulla garanzia della verniciatura, della carrozzeria, di ricambi e accessori, con i rispettivi termini temporali/chilometrici di validità. Nissan Assistance: col numero di telefono per richiedere l’assistenza stradale, un servizio gratuito erogato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

