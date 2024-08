Pininfarina B95 Gotham: non un eroe, un guardiano silenzioso

Come Bruce Wayne trasformerebbe la barchetta EV Pininfarina in una Batmobile. One-off con Warner Bros, prezzo... lasciamo perdere

Non sarà l'eroe di cui Gotham sente il bisogno in questo preciso momento. Ma è senz'altro l'auto che meriteremmo tutti noi, che ogni mattina andiamo a lavorare per pagare le bollette (altro che supercar elettriche da cinema). Lasciateci almeno la consolazione di iniziare un testo con la citazione simbolo di una trilogia epica, la stessa che ha ispirato l'esemplare unico a firma Automobili Pininfarina che nella foto di copertina posa insieme alla Batmobile (la Tumbler) che l'Uomo Pipistrello guida in The Dark Knight. Si chiama Pininfarina B95 Gotham, è una variante a tema Batman di Pininfarina B95 e celebra la sua anteprima il prossimo 16 agosto, nel contesto della Monterey Car Week 2024 in California. Non si sa a chi sia stata venduta, né a che prezzo (e in fondo, che ti importa). Si sa solo che il cliente è un ossessivo, sfegatato, fan di Batman (dai, davvero?).

Batmobili a confronto (riconosci il set del photoshooting?)

QUADRILOGIA Qui fotografata negli stessi studi di Los Angeles dove si svolsero alcune riprese della celebre saga diretta da Christopher Nolan, Pininfarina B95 Gotham si basa dunque sulla hyper barchetta full electric presentata sempre a Monterey un anno fa, la cui produzione è limitata a 10 esemplari e che nel mondo reale recita a sua volta la parte di variante aperta di Pininfarina Battista. In realtà, di B95 a sfondo Il Cavaliere Oscuro ne esistono quattro: a primavera, nel corso di un reveal digitale, insieme a B95 Gotham il Costruttore di Cambiano svelò anche Battista Gotham, B95 Dark Knight e Battista Dark Knight. Ognuna delle quali, ci viene spiegato, rappresenta ''i due lati distinti e complessi del carattere di Bruce Wayne''.

Pininfarina B95 Gotham, barchetta per... combattere il crimine

AZIENDALE Frutto della collaborazione tra Automobili Pininfarina e le società Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) e Relevance International, visivamente B95 Gotham si differenzia dalla B95 ''base'' per la vernice lucida Argento Vittorio, le calotte degli specchietti in nero lucido, altri dettagli esterni in nero, infine cupole posteriori in pelle marrone chiaro, sulle quali è impresso il logo ''Wayne Enterprises'', l'azienda di famiglia di Bruce Wayne. Ah, anche ruote disegnate su misura, rifinite in nero opaco (anello interno) e nero lucido (anello esterno).

B95 Gotham, supercar ''aziendalista''

ALFRED, TU CHE FARESTI Anche gli interni sono rivestiti in pelle marrone chiaro, mentre è specifico per B95 Gotham il triplo display HMI Wayne Enterprises. E se tutto ciò non bastasse, il timbro di voce dell'assistente vocale è ispirato al tono paterno di Alfred Pennyworth, il maggiordomo-mentore di Wayne. Non si è sin qui capito se la voce, quindi, sia proprio quella di Michael Caine, l'attore che interpreta Alfred.

Display panoramico, tutto sotto controllo. E un Alfred come consigliere

CASCO BEN ALLACCIATO Pininfarina B95 Gotham esprime infine le stesse prestazioni della B95 standard. Ciò significa che la batteria da 120 kWh conserva la forma a “T” per abbassare il baricentro, e che la potenza è affidata a quattro motori elettrici da 1.873 CV e 2.340 Nm di sistema. Combinazione numerica che si traduce in un tempo da 0 a 100 km/h inferiore a 2 secondi e in una velocità massima di 300 km/h. Sì, è ben inferiore ai 350 km/h della coupé Battista. Ma c'è una ragione: solo due visiere a proteggere i due occupanti, tanto che un casco integrale a testa sembra sia una buona idea. Protegge pure l'anonimato, e fa ancora più Batman.

Pubblicato da Redazione, 08/08/2024