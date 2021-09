Porte aperte nei concessionari Suzuki per il week-end: un’occasione per scoprire la gamma 100% ibrida (e con gli incentivi) della casa giapponese

Il prossimo fine settimana, quello del 25 e 26 settembre, ci sarà un’apertura straordinaria dei concessionari ufficiali Suzuki, nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per te”, e che permette a tutti di conoscere più da vicino la gamma della casa di Hamamatsu, 100% ibrida e incentivata.

LE OFFERTE AUTO SUZUKI

Suzuki, porte aperte il 25 e 26 settembre: tutte le offerte

Nel mese di agosto, in un clima tendenzialmente negativo, Suzuki ha visto crescere la sua quota di mercato al 2,71%, e per questo ha lanciato questa nuova iniziativa. Del resto, in un periodo in cui l’attenzione è sempre più sulla sostenibilità ambientale, e sull’inquinamento, Suzuki può vantare una gamma 100% ibrida ed elettrificata, che beneficia degli incentivi previsti per le auto a basso impatto ambientale.

EXTRABONUS Come sapete, al momento i fondi dedicati alle auto più ecologiche (elettriche e plug-in, con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2) sono esauriti. Nonostante questo, Suzuki garantisce per il suo modello plug-in Across gli stessi vantaggi e le stesse condizioni garantite dagli incentivi prima del loro esaurimento, assicurando vantaggi fino a 10.000 Euro per chi sceglie quest’auto, rottamandone una vecchia di almeno dieci anni.

Promozioni Suzuki 2021: anche per la piccola Ignis

IL RESTO DELLA GAMMA Per tutti gli altri modelli della gamma Suzuki rimane la possibilità di accedere agli incentivi ancora disponibili, a cui si somma l’ulteriore contributo della casa e dei concessionari. Tutte le auto Suzuki sono ibride, sono disponibili con la trasmissione automatica o con la trazione integrale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/09/2021