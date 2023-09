Nuova Cayenne S E-Hybrid, la terza via. Ordini aperti: i prezzi

C'è Cayenne e Cayenne, anche all'interno dell'offerta ibrida. Nuova Cayenne S E-Hybrid l'ibrida plug-in che non c'era. Sia nel senso che mancava nel listino di Cayenne 2023, sia anche perché mancava nella precedente gamma. Terza variante con motore elettrificato della nuova serie, Cayenne S-E Hybrid (sia SUV, sia SUV Coupè) si posiziona tra Cayenne E-Hybrid e Cayenne Turbo E-Hybrid. Come è facile immaginare, la sua virtù è nell'equilibrio tra efficienza e prestazioni.

Nuova Cayenne S E-Hybrid, in medio stat virtus

IL POWERTRAIN Su Cayenne S E-Hybrid, l'unità turbo V6 da 3,0 litri con potenza di 353 CV si abbina un motore elettrico da 176 CV. Insieme, i due motori erogano una potenza di sistema di 519 CV e una coppia massima complessiva di 750 Nm. Accelerazione da 0 a 100 in 4,7 secondi, velocità massima di 263 km/h. Grazie alle batterie da 25,9 kWh, infine autonomia in modalità 100% elettrica fino a 90 km. Il nuovo caricabatterie di bordo a corrente alternata da 11 kW ricarica completamente le batterie in meno di 2 ore e mezza.

Fino a 90 km di autonomia in EV

FUORI E DENTRO Dal punto di vista estetico, Cayenne S E-Hybrid è dotata di serie di cerchi Cayenne S da 20 pollici e di impianto di scarico a doppio terminale in acciaio inox spazzolato. Versione SUV con pacchetto esterno Silver, versione Coupé con pacchetto esterno Black. Al buio, sicurezza e comfort sono assicurati dai proiettori a LED Matrix, coi nuovi fari a LED HD-Matrix disponibili come optional. Tra le dotazioni di serie, oltre alle sospensioni pneumatiche adattive, si segnalano sedili a otto vie, pacchetto Sport Chrono con selettore di modalità di guida, pedali in acciaio inox e pacchetto interno Diamar in tinta Silvershade. In opzione, il nuovo schermo per il passeggero con funzioni video.

Nuova Cayenne 2023, gli interni

GIÀ IN VENDITA Nuovi modelli Cayenne S E-Hybrid ordinabili da fine settembre 2023. In Italia, prezzi a partire da 121.775 euro per il SUV e da 126.045 euro per la versione Coupé. Consegne da novembre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2023