Novità auto

Per Focus restyling, il nuovo sistema di infotainment SYNC 4 con display da 13,2 pollici e non solo. Tutte le novità fuori e dentro

In medio stat virtus e se esiste un'automobile che nell'immaginario è quintessenza del concetto stesso di compatta è proprio lei, Ford Focus, colonna portante di un segmento che con l'introduzione di nuove Peugeot 308 e Opel Astra ha ricevuto nuovo impulso e del quale Focus, col restyling 2022, tenta di ravvivare ulteriormente. Per berlina e wagon, un design più espressivo, gamma di propulsori elettrificati più efficiente, soprattutto interventi pesanti alle tecnologie di bordo e di assistenza alla guida. Senza dimenticare di dare una rinfrescata pure a Focus ST... Passiamone in rassegna le maggiori novità.

Nuova Ford Focus 2022

Nuova Focus 2022 introduce esterni indubbiamente più freschi, sempre assegnando a ogni variante una personalità distinta. Il nuovo design del cofano aumenta l'altezza del musetto, mentre il badge Ford viene spostato dal bordo del cofano al centro della griglia. I nuovi fari a LED sono di serie su tutte le versioni e ora includono la funzionalità fendinebbia integrata. Le lenti dei fanali posteriori sono ora oscurate, mentre i LED degli allestimenti top presentano un nuovo design interno con sezione centrale più scura e nuovo schema di luci ad anello.

Nuova Ford Focus 2022, come cambia dietro

Focus Connected e Titanium sono ora caratterizzate da griglia con cornice cromata lucida con barre orizzontali, mentre la Titanium presenta una finitura cromata stampata a caldo sulle barre della griglia stessa.

Il carattere più sportivo della variante ST-Line si esprime invece tramite griglia superiore con finitura a nido d'ape nera lucida insieme a prese d'aria laterali più ampie e una griglia inferiore più profonda, oltre a minigonne laterali, diffusore e spoiler posteriore.

Sulla variante Active, griglia superiore più ampia con fasce verticali più consistenti, griglia inferiore più profonda e prese d'aria laterali più alte.

Nuova Ford Focus Wagon 2022

Il nomignolo Vignale ora individua non un allestimento a sé, ma un pacchetto con specifiche di lusso per i modelli Titanium, ST-Line e Active: finiture satinate sulla griglia superiore e sulle prese d'aria laterali, design esclusivi dei cerchi in lega.

VEDI ANCHE

Focus 2022 è la prima Ford di grande serie a beneficiare del nuovo sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 4 sistema che utilizza un sofisticato algoritmo di apprendimento automatico dal comportamento del conducente per fornire suggerimenti e risultati di ricerca più accurati nel tempo.

Nuova Ford Focus 2022, gli interni

SYNC 4 è soprattutto supportato dal nuovissimo touchscreen centrale da 13,2 pollici, con un'interfaccia più intuitiva (anche a comandi vocali) e che ora incorpora anche i controlli per riscaldamento e ventilazione, in precedenza attivabili ​​tramite pulsanti fisici. SYNC 4, inoltre, uguale compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e aggiornamenti del software via etere Ford Power-Up.

La suite di tecnologie avanzate di assistenza alla guida include ora innanzitutto il cosiddetto Blind Spot Assist, funzione che si basa sul Blind Spot Information System, monitora gli angoli ciechi del conducente per i veicoli che si avvicinano da dietro e applica il controsterzo per avvisare il conducente e scoraggiare un cambio di corsia se viene rilevata una potenziale collisione.

Altra novità di Focus 2022 è il Blind Spot Information System con Trailer Coverage: consente al conducente di inserire la lunghezza e la larghezza del rimorchio che desidera trainare utilizzando il touchscreen SYNC 4.

Il nuovo Intersection Assist utilizza la telecamera frontale in combinazione con il radar e applica automaticamente i freni (fino a una velocità massima di 30 km/h) per aiutare a prevenire o mitigare anche quegli incidenti in cui un conducente sta svoltando lungo la traiettoria di un veicolo in avvicinamento, ad esempio a un incrocio. Il sistema funziona senza bisogno di segnaletica orizzontale e anche di notte.

Sempre disponibile nelle potenze di 125 CV e 155 CV, il 1.0 EcoBoost Hybrid con tecnologia Mild Hybrid 48 Volt è ora disponibile - oltre che in associazione a cambio manuale a 6 marce - anche con trasmissione automatica doppia frizione Powershift a 7 marce.

Sempre in gamma anche il 1.0 EcoBoost benzina non elettrificato, potenza di 125 CV e cambio manuale a 6 marce, e il diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV di potenza e cambio automatico a 8 velocità. Dovrebbe invece sparire dall'offerta il diesel 2.0 EcoBlue.

Nuova Ford Focus ST 2022

Un capitoletto a parte per nuova Focus ST, variante sempre disponibile nelle versioni hatchback e station wagon. Oltre a dettagli come griglie anteriori superiori e inferiori a nido d'ape, grandi prese d'aria laterali, minigonne laterali e spoiler aerodinamicamente ottimizzati sulla fascia inferiore e sul tetto posteriore, ecco ora il nuovo design dei cerchi in lega da 18 pollici, con ruote da 19 pollici opzionali.

All'interno, la Focus ST presenta i nuovi sedili Performance, con certificazione AGR, regolazione elettrica in 14 posizioni, incluso il supporto lombare regolabile in 4 direzioni, pià la funzione riscaldamento di serie.

Nuova Ford Focus ST, i sedili Performance

Meccanicamente parlando, Focus ST sempre alimentata dal motore a benzina EcoBoost da 2,3 litri da 280 CV e 420 Nm di coppia supportati da turbocompressore twin-scroll con tecnologia anti-lag. Cambio manuale a 6 marce di serie, cambio automatico a 7 rapporti con leve al volante in opzione.

Quanto a Focus in versione famigliare, il vano bagagli è ora rifinito con un tappeto di alta qualità, precedentemente utilizzato esclusivamente come pavimento della cabina e per i tappetini sui veicoli con specifiche Vignale. Il nuovo rivestimento non solo offre una sensazione più gradevole, ma utilizza anche fibre corte che lo rendono più facile da pulire.

Nuova Ford Focus Wagon, il piano di carico

Il piano di carico regolabile ora ha una cerniera centrale, che consente di piegarlo per creare un divisorio verticale che si blocca in posizione con un angolo di 90 gradi, creando due spazi separati per mantenere gli oggetti in posizione in modo più sicuro. L'area di carico ora presenta anche una zona con rivestimento del pianale specifico per fornire resistenza all'acqua, per oggetti come mute e ombrelli. La fodera impermeabile può essere rimossa per un facile drenaggio o pulizia, inoltre l'area può essere chiusa dal resto del bagagliaio con il pavimento ripiegato, o separata con il divisorio verticale.

Non ancora noti i listini per la gamma italiana. Nuova Ford Focus 2022 dovrebbe in ogni caso essere ordinabile entro fine 2021, per approdare in concessionaria entro febbraio 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2021