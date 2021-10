Guida all'acquisto

Rinfrescata nello stile e soprattutto rinnovata in chiave tecnologica, Ford Focus MY22 (qui l'identikit completo) è ora anche preordinabile. Pubblicato il listino prezzi ufficiale di berlina 5 porte e Focus Wagon. Tre motorizzazioni, tre tipologie di trasmissione, sei allestimenti. Più il ''jolly'' di Ford Focus ST. Si parte da 26.500 euro, con la variante familiare proposta a 1.000 euro in più. Ma andiamo con ordine.

Nuove Ford Focus 5 porte e Wagon 2022

Gamma propulsori composta dai benzina 1.0 Ecoboost Hybrid 48V da 125 CV (da 26.500 euro) e 155 CV (da 32.550 euro), il 2.3 Ecoboost da 280 CV di Focus ST (da 39.700 euro), il diesel 1.5 Ecoblue da 120 CV (da 27.250 euro). Il mild hybrid da 155 CV, così come la configurazione ST, sono proposti soltanto su Focus 5 porte.

Il cambio manuale a 6 marce è disponibile su tutte le versioni, mentre l'automatico doppia frizione Powershift a 7 marce è optional (+2.000 euro) sulle motorizzazioni benzina e l'automatico a 8 marce con convertitore di coppia è optional (+2.000 euro) per il motore diesel.

Nuova Ford Focus Wagon

Su Focus facelift, la progressione del livello di equipaggiamento ferma alle stazioni Business, ST-Line, ST-Line X, Active, Active X, Active Vignale. Più ovviamente l'allestimento speciale dedicato a Focus ST.

VEDI ANCHE

Nuova Ford Focus 2022, gli interni

BUSINESS Di serie cerchi in acciaio da 16 pollici, specchietti elettrici riscaldabili, gruppi ottici Full LED, clima manuale, sensori di parcheggio, infotainment Sync 3 con display da 8 pollici e FordPass Connect. Tra gli aiuti alla guida: Lane Keeping Alert, Pre Collision Assist con rilevazione pedoni e ciclisti, cruise control.

ST-LINE Arrivano cerchi in lega da 17 pollici, specchietti ripiegabili elettricamente, paraurti sportivi, scarichi sdoppiati, luci posteriori a LED, clima automatico, il volante con sezione inferiore appiattita (con paddle integrati, in caso di cambio automatico), inoltre assetto sportivo, sensore pioggia, sistema di infotainment Sync 4 con schermo da 13,2 pollici, sistema Keyless Start e il pacchetto Ford Pass valido 12 mesi.

Ford Focus 2022, il display del sistema SYNC 4

ST-LINE X In più rispetto a Focus ST-Line: vetri posteriori oscurati, bracciolo posteriore, illuminazione interna a LED, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, Keyless Entry, retrocamera, ricarica wireless per lo smartphone.

ACTIVE La Focus ''crossover style'' si distingue come sempre per assetto rialzato, barre al tetto, paraurti specifici, passaruota in plastica, tetto verniciato a contrasto.

ACTIVE X Come nel caso di ST-Line X, ecco vetri posteriori oscurati, illuminazione interne a LED, bracciolo posteriore, la strumentazione digitale da 12,3 pollici, ricarica wireless per smartphone e la retrocamera.

Focus restyling, il quadro strumenti digitale

ACTIVE VIGNALE Per la elegante top di gamma, disponibile solo su Focus 1.0 Ecoboost Hybrud 155 CV, anche sedile guidatore con regolazione elettrica, sedili anteriori e volante riscaldabili.

Ford Focus ST 2022

FOCUS ST La variante corsaiola prende infine le distanze dal resto della flotta attraverso cerchi in lega da 19 pollici, kit aerodinamico, fari Full LED adattivi, terminale di scarico sdoppiato, sedili anteriori Ford Performance con regolazione elettrica, head-up display, assetto sportivo ST con pinze freno rosse, ammortizzatori CCD a controllo elettronico, modalità di guida Track e le funzioni Launch Control e Shift Light.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2021