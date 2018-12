Autore:

Lorenzo Centenari

SERIE 3 ANXIETY Non tutti possono permettersene una, tutti invece vogliono sapere come è fatta e come va. L'ingresso sul mercato di BMW Serie 3 nuova edizione è un evento trasversale, perché una Serie 3 è auto di tendenza quale che sia la moda del momento (cioè i Suv), e tale resterà in futuro, dovesse anche rimanere l'unica berlina sulle strade della terra. Della settima generazione di una delle BMW più simboliche e longeve, già abbiamo trattato durante il nostro tour per il Salone di Parigi. In attesa di conoscerne le proprietà dinamiche (portate pazienza fino a domani...), abbiamo individuato alcune delle peculiarità. Ecco nuova Serie 3 in 10 mosse.

1. DIMENSIONI Rispetto alla generazione numero 6, BMW Serie 3 2019 risulta più lunga di 85 mm (4.709 mm), più larga di 16 mm, anche più alta di 1 mm. Nata come berlina compatta, oggi la tre volumi bavarese supera nell misure una Serie 5 del '96 (quarta generazione) e addirittura Serie 7 seconda maniera (1986). Alla faccia...

2. MOTORI Sì, tranquilli, nonostante sia preso a male parole, il diesel resta anche sotto il cofano di nuova Serie 3. Nemmeno si risparmia, dal momento che in gamma abbiamo sia il 2 litri da 150 cv (318d) o 190 cv (320d), sia il più potente 3 litri 6 cilindri da 265 cv (330d), tutti omologati Euro 6d-temp, quindi al riparo da qualsiasi normativa ostile.

3. TRASMISSIONE BMW Serie 3 di ultima generazione preferisce il cambio automatico (lo squisito Steptronic a 8 rapporti), tra l'altro con prima e seconda marcia più corte del solito, tuttavia per gli amanti della trasmissione meccanica (una frangia che in Italia resiste più che altrove) sulla versione 320d è disponibile anche l'alternativa manuale (6 rapporti).

4. GRUPPI OTTICI L'illuminazione è affidata di serie a fari full LED, quindi niente più fari alogeni nemmeno a supplicarli (poco male). A richiesta, ecco la tecnologia Laser, per un fascio ancor più potente, a prova di eclissi totale.

5. M3 Come ogni celebrità che si rispetti, anche la nuova M3 si farà attendere e salirà sul palco quando le luci dei riflettori saranno tutte per lei. Chissà cosa la divisione Motorsport estrarrà stavolta dal cilindro. Al momento, accontentiamoci (si fa per dire) della M340i, motore turbo 6 cilindri in linea, 386 cv, trazione posteriore o integrale xDrive.

6. PLUG-IN HYBRID Serie 3 non tradisce le origini, ma al tempo stesso guarda verso l'orizzonte. Nel 2020 la line up si arricchirà della variante ibrida plug-in (330e iPerformance), 252 cv (282 cv con Xtra Boost) e soprattutto 60 km di autonomia a zero emissioni.

7. KEYLESS SYSTEM Arriviamo così al capitolo tecnologia. L'avviamente è senza chiave, tuttavia per aprire e chiudere la vettura (in assenza di funzione Comfort Access, optional) è necessario sfilare il telecomando dalla tasca e premere un pulsante. Nulla di grave, per carità, ma quando anche nuova Honda Civic ha il keyless entry di serie... Un plus è invece la possibilità di usare come chiave il proprio smartphone. Per salire e scendere, ma anche per avviare il motore.

8. HEY BMW! Sale a bordo anche di nuova BMW Serie 3 l'assistente vocale intelligente, maggiordomo virtuale in grado di interpretare ed eseguire non solo il classico compitino (navigazione, telefonia, etc), ma anche di dialogare a tutto tondo con il suo datore di lavoro. Esattamente come il collega alle dipendenze di Mercedes...

9. START&STOP Più evoluta che in passato la funzione di arresto e riaccensione del motore al semaforo, dal momento che il sistema comunica ora con la telecamera della frenata di emergenza per riavviare nuova Serie 3 non appena l'auto che precede prende a muoversi di nuovo.

10. ELETTRONICA Chiudiamo il decalogo con una chicca di dinamica, perché ogni BMW resta pur sempre un'auto innanzitutto da guidare con piacere. Il software per il controllo elettronico del differenziale autobloccante moltiplica la precisione in curva e contiene la naturale tendenza al sottosterzo di un sistema meccanico. Opzionale su 330i, standard per M340i.