DA SERIE 4 AD M4 Solo 24 ore dopo il reveal di BMW Serie 4 Coupé di nuova generazione, è già tempo di pensare ad altro. Non ci riferiamo a nuova M5, che sarà presentata a breve, bensì alla futura M4. Quello in copertina è soltanto un rendering, ma intanto cominciamo a farci l'occhio.

M440i DOCET La creazione di X-Tomi Design in realtà prende spunto dalla versione M440i xDrive Coupé, con cerchi e livrea tipici di un modello BMW M. La 440, lo ricordiamo, è equipaggiata con un 6 cilindri in linea turbo da 374 CV e tecnologia mild hybrid. La domanda sorge allora spontanea: anche la M4 sarà ibrida?

CONTRO AUDI E MERCEDES Le avversarie, per quel che ne sappiamo ad oggi, non parlano ibrido. L'Audi RS5 monta il solito V6 biturbo da 2,9 litri e 450 CV mentre Mercedes C53 AMG (o peggio C63 AMG), certamente supererà i 400 CV col 2,0 litri turbo ereditato dalla A45 AMG. Ci sarà spazio per l'elettrificazione su nuova M4? Sembra improbabile, tuttavia mai dire mai.