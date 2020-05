ANCORA NOVITÀ Non bastavano le presentazioni di ieri di Serie 5 2020 e Serie 6 GT 2020, oltre all'annuncio dell'imminente lancio di nuova Serie 4 Coupé (il 2 giugno). No, la Casa di Monaco non si ferma qui e svela, con una breve clip ad opera di Markus Flasch, responsabile della divisione M, una porzione del frontale della nuova BMW M5 2020.

A BREVE E così pare che nell'arco di due settimane conosceremo anche la futura versione al top della Serie 5. Da quel poco che si vede sembrerebbe che la futura M5 abbia un look più convenzionale rispetto a quanto visto negli ultimi tempi, il che dovrebbe escludere la griglia anteriore di grosse dimensioni che ha incontrato pareri non molto favorevoli da parte del pubblico.

MOTORE Difficile andare sul sicuro quando viene mostrata solo una piccola porzione del cofano ma, quanto al propulsore, dovrebbe tornare in auge il V8 biturbo da 4,4 litri e 600 CV (ricordiamo che ne ha 530 la M550i xDrive). La M5 camouflage, recentemente avvistata anche al Nurburgring, tra pochi giorni sarà realtà... Vi terremo aggiornati.