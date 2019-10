Autore:

Giulia Fermani

AUDI: L'IMPEGNO ELETTRICO Nel manifesto ufficiale che Audi ha rilasciato per siglare il suo impegno nella mobilità elettrica spunta un'inedita concept camuffata. Seminascosto tra un'Audi e-tron, l'imminente Audi e-tron GT e un'Audi Q4 e-tron, fa capolino il frontale di una concept che potrebbe regalarci un primo, seppur fugace, sguardo sulla prossima generazione di auto elettriche dei Quattro Anelli.

LA NUOVA PIATTAFORMA Il nuovo concept di Audi, che si trova ancora al suo stadio embrionale, è stato progettato sulla piattaforma Premium Platform Electric. La cosiddetta PPE è stata sviluppata in collaborazione con Porsche per supportare un’ampia gamma di carrozzerie, dalle berline ai SUV. L’idea è quella di integrare il telaio J1, su cui nascono Porsche Taycan e Audi e-tron GT, che promette prestazioni al top e peso contenuto.

LA CONCEPT IN FOTO Nascosto da un telo bianco che ne cela le forme dei fianchi, del nuovo concept elettrico Audi si riescono comunque a intuire le dimensioni, simili a quelle di una A7 Sportback: se non per la linea del tetto un po’ più alta e i cambiamenti apportati al frontale. Leggermente sollevato, l'anteriore lascia intravedere una rinnovata configurazione della griglia, con un pannello a sostituzione della presa d'aria convenzionale. Speriamo di potervi fornire al più presto informazioni su scheda tecnica, motore e prezzi.