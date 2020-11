NON PLUS ULTRA Prima dei saluti, ancora una cartuccia da sparare. Nella nuova linea di equipaggiamento “competition plus”, l'immarcescibile Audi TTS - l'edizione spinta dal 2.0 TFSI turbo benzina da 320 cv e 400 Nm, cambio S tronic a 7 rapporti e trazione integrale permanente quattro - accentua il proprio status sportivo grazie a dettagli di design studiati ad hoc.

ESTERNI Nuova Audi TTS competition plus si distingue per i fari a LED, gli anelli Audi avvolti sui sottoporta, i vetri oscurati (solo Coupé), pinze dei freni verniciate in rosso e cerchi da 20 pollici neri lucidi con design a 10 razze. L'ala posteriore fissa e altri dettagli esterni in colori scuri, come gli anelli Audi neri nella parte anteriore e posteriore, evidenziano a prima vista la sua forte personalità. Per la verniciatura esterna sono disponibili il grigio Chronos, il bianco ghiacciaio, il rosso tango e il blu turbo.

INTERNI L'esclusivo rivestimento in pelle impreziosisce ulteriormente gli interni sportivi. La pregiata pelle Nappa in ebano con cuciture a contrasto in rosso express o blu ara si combina con un motivo a rombi e la goffratura S sugli schienali dei sedili anteriori. Gli elementi dei rivestimenti dei sedili e della consolle centrale sono disponibili in vernice cromata, grigio ardesia (vernice fine, grigio ardesia per la Roadster), vernice satinata, blu turbo o vernice lucida, rosso tango (esclusivamente per la Coupé). Gli anelli interni delle prese d'aria sono verniciati in blu turbo satinato o rosso tango lucido (esclusivamente per la Coupé), mentre il pomello della leva del cambio ad alta aderenza è realizzato in Alcantara. Grazie a una combinazione di Alcantara e pelle di Audi exclusive, il volante a fondo piatto si adatta ancora meglio alla presa del guidatore. Con gli interni rosso tango, infine, i tappetini sono decorati con cuciture a contrasto nel colore corrispondente e incorniciati con resistente pelle artificiale.

PREZZI Audi TTS competition plus già in vendita in Germania da novembre 2020. La Coupé costa 61.000 euro, la Roadster invece 63.700 euro (con il 19% di IVA). Consegne a partire dal 2021.