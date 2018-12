Autore:

Lorenzo Centenari

QUQÙ! Solo una questione di numeri. Non quelli di mercato: il nuovo compact Suv coupé dei Quattro Anelli non farà fatica a conquistare il pubblico, vista la popolarità di questa classe di vetture. Il dilemma è circa il nome: Audi Q4, come circola da un po' di tempo? Oppure Audi Q3 Sportback? Qualunque sia la sigla con la quale verrà registrato all'anagrafe, ecco in anteprima le spy photos di un esemplare autentico. Ancora tutta incellofanata, nuova Q3 Sportback (vada per la seconda ipotesi) vedrà la luce nel corso del 2019. BMW X2, Mercedes GLC Coupé e Range Rover Evoque sono avvisate.

SUV COUPÈ PASSION Il camouflage è di quelli pesanti, segno che a Ingolstadt la privacy del proprio nuovo concorrente nel segmento più "hot" del momento è un affare di stato. Dalle due immagini a nostra disposizione si intravedono in ogni caso le classiche sembianze dei moderni coupé Suv: l'altezza da terra del crossover (la piattaforma è la medesima di Audi Q3), il tettuccio arcuato e il lunotto posteriore inclinato come una coupé che si rispetti. Q3 Sportback è in sostanza l'evoluzione di TT Offroad Concept, prototipo mostrato al lontano Salone di Pechino del 2014.

HI-TECH AUDI Detto della stretta parentela con Q3 vulgaris, nuova Audi Q3 Sportback sarà arredata nel rispetto dei più recenti dettami stilistici e tecnologici del Gruppo Volkswagen. Quindi Virtual Cockpit in full HD, display di navigazione da 9,2 pollici anche a comandi gestuali, ricarica smartphone per induzione, infine alto grado di connettività col mondo esterno. Probabile anche l'intruduzione di inediti programmi elettronici di assistenza alla guida.

RS E PHEV Quanto alla gamma propulsori, aspettiamoci benzina e diesel da 1,5 litri e 2 litri, oltre (successivamente) a una versione RS equipaggiata di un 5 cilindri turbo benzina da 2,5 litri e 400 cv di potenza. Q3 Sportback plug-in hybrid? Anche, e con almeno 50 km di autonomia in modalità elettrica. Il nuovo Suv coupé di dmensioni medie colmerà il gap tra Q3 e Q5 e seguirà il fratello maggiore Q6, accreditato della sola propulsione a batterie. Il listino prezzi dovrebbe partire dalla soglia dei 32.000 euro circa. Ora che Audi non può più nascondersi, restiamo in attesa di più precise notizie ufficiali.