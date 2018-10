Autore:

Lorenzo Centenari

DALLA A ALLA Q Purché sia Suv-crossover. O comunque, alla categoria assomigli almeno un po'. Se le compatte in senso tradizionale, tra qualche tempo, non se le filerà più nessuno (mah...), altro non resta nel frattempo che pompare verso l'alto e verso il largo le carrozzerie delle vetture già esistenti. Nemmeno Audi A1 di nuova generazione sembra immune al Suv-contagio: ecco al Nürburgring il muletto di un'auto che per non sbilanciarci battezziamo A1 Allroad, ma che non è escluso acquisti la lettera Q, si equipaggi in qualche modo della trazione integrale (difficile, visto il pianale), e chieda asilo all'universo degli Sport utility Audi fatti e finiti. Che quella in foto sia l'archetipo della futura, chiacchierata, Audi Q1?

TROVA LE DIFFERENZE Di un crossover che alzi da terra il pianale di nuova Audi A1, e al tempo stesso avvicini a terra la soglia d'ingresso all'offerta Audi in materia di Suv, già ne parlammo in primavera (clicca qui). Grazie alle foto spia, ora le indiscrezioni acquistano ancora più valore. A causa della pesante camuffatura laterale, l'evoluzione rispetto ad A1 Sportback è ancora impercettibile o quasi. Si riescono tuttavia a immaginare passaruota leggermente più rotondi e una distanza dal suolo di un dito superiore. Accorgimenti in stile Allroad, per l'appunto. A Ingolstadt, bocche cucite. Ma il destino della baby-Audi (e di molte altre colleghe di segmento), questo è certo, è di gonfiarsi poco a poco.