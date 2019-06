Autore:

Matteo Gallucci

FAKE O SCOOP? L’autorevole testata Auto Express ha diffuso le foto (Credits Larson) di una versione di nuova Audi A3 in salsa offroad. Il nome in codice è Audi A3 Cityhopper e appare nel web con sembianze da vettura crossover con dimensioni compatte, sospensioni che rialzano la vettura, piastra paramotore anteriore e fascioni neri in plastica per i passaruota. La nuova A3 fotografata sembra essere un nuovo modello dal design “avventuroso” ma non si chiamerà né Allroad né Quattro perché non è prevista la trazione integrale che farebbe aumentare di molto le emissioni di CO2.

GAMMA SUV Nei piani di Audi la Cityhopper A3 dovrebbe inserirsi tra i SUV Q2 e Q3 colmando il vuoto in gamma. Le dimensioni dovrebbero essere di circa 4,3 metri in lunghezza: ovvero superiori ai 4,19 metri della Q2 e inferiori rispetto ai 4,48 della nuova Q3. Questa strada è già stata intrapresa da diversi Costruttori che sono stati capaci di intercettare la SUV mania richiesta dal mercato. Per esempio la nuova Volvo V40 avrà un abito da crossover (senza avere più in gamma la versione Cross Country), Toyota Corolla Cross è più di una ipotesi mentre Ford Focus Active è già una realtà regolarmente a listino.

CROSS IBRIDA Non solo una nuova carrozzeria, rialzata e alla moda, perché il primo obiettivo di Audi è quello di abbattere le emissioni. Una proposta ibrida (sia leggera mild-hybrid sia plug-in hybrid) per la nuova A3 è data per certa visto che con lei debutterà la piattaforma MQB Evo che sarà in grado di supportare modelli completamente elettrificati. Benzina o Diesel? La scelta ibrida potrebbe essere spartita in modo equo tra i benzina turbocompressi da 1.5 o 2 litri e turbodiesel da 1.6 e 2 litri.

USCITA E PREZZI Una vera anticipazione ufficiale potremo averla durante il Salone di Francoforte 2019. Qui i tedeschi giocano in Casa e non sarebbe così futuribile vedere un prototipo della nuova A3 Sportback Crossover. Visto l’intenzione di collocamento in gamma il suo prezzo di partenza dovrebbe essere superiore a quello di una Audi Q2 ed inferiore a quello della nuova Q3.