MERCEDES SPINGE SULL’ACCELERATORE Chiuso il 2020 con il lancio della nuova Classe S e riaperto il 2021 con la presentazione della EQA, quest’anno sarà molto impegnativo per Mercedes. Infatti, rumors (e documenti ufficiali) dal quartier generale di Stoccarda ci rivelano quali saranno le strategie per il futuro. Si parla di un piano industriale che prevede fino a sette nuovi modelli entro la fine del 2021, tra cui l’ammiraglia elettrica EQS, la Classe C di nuova generazione, l'imminente restyling della CLS, l’attesissima roadster SL e una AMG GT. Guardando più avanti, il magazine tedesco Autobild ha delineato la prossima gamma di Mercedes e ci sono alcune sorprese. Mentre alcuni dei modelli sono già stati annunciati dal costruttore, la pubblicazione afferma che la Classe A e GLA potrebbero non essere più le versioni di accesso alla gamma della Stella.

UNA CLASSE A PIÙ PICCOLA… Posizionata al di sotto della Classe A, la Mercedes A City (il nome non è confermato) sarà, secondo quanto riferito, una piccola city car che fungerà da nuovo modello entry-level della Casa automobilistica. Presumibilmente sarà una versione in scala ridotta della Classe A di oggi, ma con una carrozzeria a tre porte ispirata alla EQA Concept, che ha debuttato al Salone dell'Auto di Francoforte nel 2017. Al contrario, come abbiamo visto, l'EQA appena entrato in listino è un crossover compatto 100% elettrico. Le potenziali opzioni di propulsione non sono indicate, ma un motore a zero emissioni sarebbe l'ideale per equipaggiare una city car progettata per la guida urbana. Mercedes ha già a disposizione tutta la tecnologia EV da riversare in un modello di così piccole dimensioni.

… E UNA CLASSE A PER L’AVVENTURA Un gradino sotto il crossover GLA, che oggi monta motori convenzionali e plug-in hybrid, potrebbe trovare posto la Classe A Adventure (anche in questo caso nome ipotetico), che potrebbe essere un’ulteriore interpretazione sul tema Classe A City, con uno stile più robusto e avventuroso grazie a protezioni in plastica grezza sulla carrozzeria e mancorrenti sul tetto. Non sarà un vero fuoristrada, tuttavia, perché questo modello non avrà la trazione integrale 4Matic. Presumibilmente, la Classe A Adventure arriverà nel 2023 anche se Mercedes non si è sbilanciata ufficialmente sulle date d'arrivo dei due modelli.