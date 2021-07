GOING THE EXTRA MILE Lo scetticismo e la ritrosia di molti nei confronti delle auto elettriche è abbastanza evidente, e da un certo punto di vista anche comprensibile. Tante sono le domande e le perplessità, a cui le case devono provare a dare una risposta. Da questo punto di vista è decisamente lodevole l’iniziativa di Mercedes, che fa uno sforzo in più per venire incontro a tutti coloro che vorrebbero vedere e conoscere più da vicino le auto elettriche, e magari provarle.

ARRIVA SOTTO CASA La nuova campagna Test Drive on Demand permette infatti di organizzare una prova a bordo del piccolo SUV compatto EQA di Mercedes. Dove? Sotto casa, letteralmente. Chi è interessato può scegliere giorno, orario e anche l’indirizzo da cui si desidera partire. Il test dura un’ora, e permette di provare con mano quella che Mercedes definisce la “porta di ingresso” al suo mondo full electric. Durante il test sarà presente anche un esperto che aiuterà a scoprire le caratteristiche dell’auto, dalla guida alla tecnologia di bordo.

LA CAMPAGNA Per celebrare l’inizio di questa campagna promozionale, Mercedes ha realizzato un divertente spot, intitolato “The Boss Experience”, con protagonisti l’attore romano Filippo Nigro, nei panni del cliente scettico, e il presidente di Mercedes-Benz Italia Radek Jelinek, che invece interpreta l’esperto di cui sopra.

COME PRENOTARE Per prenotare un test drive basta collegarsi alla pagina ufficiale dell’iniziativa, scegliere il concessionario, compilare la form ed essere ricontattati per concordare data e luogo della prova. Nel frattempo, se volete scoprire di più su Mercedes EQA, vi lascio con la nostra prima prova video su strada!