Nuova one-off Mercedes-AMG, anzi: Will.I.AMG. Il video teaser

Ti aspetti da un momento all'altro nuova AMG GT e ti sbuca sotto il naso un'AMG, ma non è quella che pensavi. Che tuttavia, come show di intrattenimento prima del big match, non sembra affatto male. La protagonista del mini video pubblicato da AMG sul suo profilo Instagram è un'auto sportiva creata in collaborazione con il famoso artista e imprenditore americano Will.I.Am. Il personaggio è eccentrico, l'auto pure: un volto Classe G combinato con una silhouette da coupé a due porte. Per vederla per intero, non resta che attendere - come suggerisce il teaser stesso - la giornata di giovedì 5 maggio.



INCROCI DI RAZZE Il frontale della (probabile) one-off dal (probabile) nomignolo Will.I.AMG si ispira dunque a Classe G, con fari a LED rotondi, forme squadrate e grandi prese d'aria a trapassare il paraurti. Appiccicare la faccia di un roccioso fuoristrada a un'auto sportiva (il posteriore sembra presa in prestito da AMG GT 4 porte, compreso il bagagliaio e le luci a LED) è qualcosa che solitamente vediamo solo nei rendering: la Will.I.AMG, a quanto pare, invece è un modello reale e a grandezza naturale. Un progetto il cui scopo, secondo il sito ufficiale del celebre rapper, sarebbe quello di ''aiutare a finanziare programmi di ingegneria scolastica nei centri urbani per preparare i nostri giovani a un domani tecnologico''. Ne sapremo presto qualcosa di più, informazioni sul motore incluse.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/05/2022