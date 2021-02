QUASI VENT’ANNI SULLE SPALLE La prima generazione di Mazda6 ha debuttato nel 2002 per prendere il posto della ormai vecchiotta 626, e da allora rappresenta il top di gamma della casa di Hiroshima. L’attuale generazione, la terza, ha debuttato nel 2012, ed è stata oggetto di un pesante restyling nel 2018 (qui la nostra prova della versione station wagon). Per il nuovo anno si presenta invariata, sia dentro che fuori, ma con diverse novità in termini di tecnologia e propulsori.

MOTORI Disponibile come sempre con le carrozzerie wagon e berlina a tre volumi, Mazda6 monta motori turbo benzina Skyactiv-G da due litri e 165 CV di potenza, con cambio manuale a sei rapporti, o in alternativa il propulsore Skyactiv-G 2.5L da 194 CV con trasmissione automatica Skyactiv-Drive e disattivazione automatica dei cilindri. Entrambi i motori sono omologati Euro6D.

DOTAZIONI Mazda6 è disponibile con cerchi da 17 e 19 pollici, e nei colori Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray. Gli interni possono avere a richiesta i sedili riscaldabili e rivestimenti in pelle traforata White o in pelle Nappa Brown. Di serie per tutti i modelli l’head-up display Active Driving Display che proietta le informazioni di guida direttamente sul parabrezza. Ancora, di serie l’infotainment Mazda Connect con display centrale da 8’’ e supporto per Apple CarPlay wireless e Android Auto.

ADAS Ricca la dotazione anche per quanto riguarda la sicurezza, attiva e passiva, all’interno dei pacchetti i-Activsense: frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni, monitoraggio dell’angolo cieco e rilevazione di pericolo in uscita dai parcheggi, mantenimento di corsia, rilevazione stanchezza del guidatore e cruise control adattivo.

100 ANNI DI MAZDA Con la versione 2021, Mazda6 è disponibile anche nell’esclusivo allestimento 100th Anniversary, che festeggia il secolo di vita della casa giapponese, fondata nel gennaio del 1920. Esclusiva per questa versione la carrozzeria nel colore Snowflake White Pearl, che contrasta con gli interni in pelle Nappa Burgundy Red, poggiatesta anteriori con logo goffrato, badge specifici esterni e coprimozzi centrali con logo esclusivo.

PREZZI Mazda6 2021 è già ordinabile presso tutti i concessionari Mazda d’Italia. Il listino parte dai 35.300 euro della versione 2.0L 165 CV Business, fino ai 43.600 euro della versione 100th Anniversary. Consegne previste da metà febbraio.