Defender Works V8 Islay Edition, serie speciale che è tutta un racconto

Il compimento dei 75 anni è di per sé un traguardo degno di celebrazioni. Se poi il festeggiato è un marchio di nome Land Rover, le attenzioni sono ancora più speciali. Classic Defender Works V8 Islay Edition la prima edizione limitata a tema storico Defender realizzata dalla divisione Land Rover Classic. Prima di spiegare il suo significato: che ne dite, piacerà come regalo per l'anniversario?

UN NOME UN PERCHÈ La nuova serie speciale è da intendersi come un omaggio sia alla Land Rover Serie IIa del 1965 appartenuta a Spencer Wilks, amministratore delegato di Rover Car Company e uno dei fondatori di Land Rover, sia all'isola di Islay, nell'arcipelago delle Ebridi, in Scozia, dove il nome Land Rover è nato e dove ebbe origine l'intera stirpe Defender. Sulla Islay, nella tenuta ''Laggan'', Mr Wilks era solito trascorrere le sue vacanze, nonché testare i suoi prototipi. Nel 1947, mentre Wilks guidava la sua Rover pesantemente modificata su un terreno particolarmente accidentato, un guardacaccia della tenuta osservò che quella doveva essere una ''Land Rover''. Il resto, è storia.

DA FUORI La Classic Defender Works V8 Islay Edition è in tinta Heritage Grey – ispirata alla vernice Mid Grey del veicolo originale di Wilks – con tetto a contrasto e ruote in acciaio, tutti rifiniti in Limestone. I loghi e le targhette Land Rover tradizionali sono rifiniti in tinta di carrozzeria. La griglia è in stile classico, mentre i paraschizzi posteriori presentano l'iconico marchio Heritage. Esclusiva per la Works V8 Islay Edition è la grafica laterale ''GXC 639C'': è il numero di immatricolazione della serie IIa di Wilks.

DA DENTRO L'interno del Classic Defender Works V8 Islay Edition è il luogo in cui più forte è il richiamo all'Isola di Islay. La lussuosa pelle Land Rover Windsor Ebony ricopre i sedili Premium, le finiture laterali, le porte, la fodera del tetto e il cruscotto. Un dettaglio in tinta di carrozzeria incornicia la console centrale e il Classic Infotainment System, che incorpora funzionalità moderne come la navigazione satellitare, la radio DAB e il Bluetooth in un display e una plancia originali. La stessa tinta Heritage Grey circonda la leva del cambio della trasmissione automatica ZF a otto velocità.

VEDI ANCHE

CHE FASCINO Accanto alla leva del cambio, una targa descrive in dettaglio la storia del nome Land Rover. Il logo Land Rover Heritage è impresso sul volante e sui poggiatesta dei sedili. Per un ulteriore tocco di lusso, tutti i vani piedi sono rivestiti di moquette, particolare insolito per una Defender Classica. I collegamenti con l'isola di Islay sono presenti nei dettagli di tutta la cabina. La zona delle spalle dei sedili, sezioni delle portiere, il coperchio del poggiabraccia centrale e i dettagli nascosti dietro l'aletta parasole sono tutti rifiniti in un tweed tattile appositamente scelto, realizzato dalla Islay Woollen Mill, che fornisce un legame esclusivo con il luogo e il suo posto nella storia della Defender. Anche il ripostiglio centrale presenta un dettaglio su misura che rafforza il collegamento con Islay. Il suo vassoio amovibile, completo di linguette in pelle, incorpora la quercia delle botti di whisky provenienti dalla premiata distilleria locale Kilchoman. I dettagli dell'impiallacciatura in legno di quercia si estendono inoltre al pavimento del vano di carico.

IL MOTORE La Classic Defender Works V8 Islay Edition utilizza le stesse basi delle Classic Defender Works V8, tutte basate su esemplari che risalgono al periodo 2012-2016. Sotto il cofano, invece, il moderno propulsore V8 aspirato di 5.0 litri da 405 CV di potenza e 515 Nm di coppia.

A CHE PREZZO! La Works V8 Islay Edition sarà limitata a 30 esemplari, tutti Station Wagon, dei quali 17 disponibili a passo corto 90 e 13 disponibili in versione a sette posti 110. A titolo di cronaca, in patria prezzi di 230.000 sterline per la 90 e di 245.000 sterline per la 110.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/05/2023