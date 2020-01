I SUOI PRIMI QUARANT’ANNI Sembra ieri, ma il primissimo Pathfinder è arrivato all’incirca alla metà degli anni Ottanta: nel sempre più convulso mondo dell’automobile, in cui nuovi modelli si susseguono a spron battuto, possiamo considerarlo un prodotto discretamente longevo. Nei giorni scorsi è stato sorpreso a circolare il muletto della quinta generazione, che potrebbe arrivare sul mercato già entro la fine dell’anno.

RITORNO IN EUROPA? Il Pathfinder non è più commercializzato in Europa da diversi anni, e non sappiamo ancora se questo nuovo modello sbarcherà anche nel Vecchio Continente. Considerato che, tolto il pick-up Navara, Nissan non ha più a listino SUV di grandi dimensioni (c’è solo l’X-Trail, che sfiora i 4 metri e settanta), il recente successo di modelli come BMW X7 e Audi Q8 potrebbe convincere la casa giapponese a ripensarci. E siamo sicuri che gli appassionati di fuoristrada se lo augurano di cuore...

MULETTO BEN COPERTO Al di là di queste considerazioni, il Nissan Pathfinder 2021 fotografato per le strade degli Stati Uniti (al momento viene prodotto a Smyrna, in Tennessee) è ben coperto da numerose e imponenti camuffature che non lasciano intuire granché. Le proporzioni sono comunque del tutto analoghe a quelle del modello attualmente in commercio, e l’insieme nel suo complesso fa pensare più a una evoluzione dell’attuale che non a uno stravolgimento completo. L’unica novità di rilievo sembra essere rappresentata dalla calandra anteriore, di dimensioni maggiori, ma considerate le tendenze attuali (BMW, dico a te!), la cosa non ci stupisce affatto.

CAMBIO CVT Nessuna informazione, naturalmente, per quanto riguarda motorizzazioni e alimentazione; facile prevedere, almeno per il mercato americano, la presenza del cambio a variazione continua di rapporto già montato sul modello attuale, e che accanto alle versioni termiche (negli USA è in vendita solo con l’improponibile, almeno per il mercato europeo, 3.5 V6 da 265 CV) troveranno posto anche quelle elettrificate. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire già entro l’estate: vi terremo aggiornati.