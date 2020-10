FACELIFT Le versioni coupé e cabriolet di BMW Serie 4 sono già state presentate e, nel caso della scoperta tedesca, è già possibile ordinarne una in concessionaria. Inevitabile e imminente, quindi, l’arrivo del restyling anche per la versione a quattro porte della berlina tedesca, di cui vi mostriamo oggi le prime foto spia.

SGUARDO CATTIVO Come avrete sicuramente capito, anche la BMW Serie 4 GranCoupé condividerà con le sue cugine l’enorme griglia anteriore con i due caratteristici “reni” dalle dimensioni spropositate. Come abbiamo già avuto modo di ribadire diverse volte anche in passato, può essere un design che piace o che non piace, ma di sicuro ce lo ritroveremo su tutte le prossime berline della casa di Monaco di Baviera. Per il resto, le novità in cantiere riguardano principalmente il disegno dei gruppi ottici e dei paraurti, sia davanti che dietro.

COME L’ELETTRICA La nuova BMW i4, la berlina elettrica presentata qualche mese fa, e che si fregia di un sound realizzato dal premio Oscar Hans Zimmer, condivide carrozzeria e design con le altre vetture della stessa gamma a motore termico. Ci saranno inevitabili differenze legate alle diverse motorizzazioni, dalle finiture blu che caratterizzano le auto elettriche di BMW ai paraurti con prese d’aria chiuse (per migliorare l’aerodinamica, e perché non c’è un motore da raffreddare) e nessuno scarico posteriore.

MOTORI E INTERNI Per quanto riguarda gli interni, BMW Serie 4 GranCoupé sarà pressoché identica all’ultima Serie 3, così come è prevedibile una condivisione delle motorizzazioni, benzina e gasolio, e anche la variante ibrida plug-in. Sul tavolo c’è anche la possibilità di una M4 GranCoupé, che si affiancherebbe alle versioni sportive annunciate nei giorni scorsi.