EPIC DRIVING Chi l'ha detto che il passaggio dai motori a combustione interna ai propulsori elettrici impoverirà il piacere acustico? Basta calarsi nella nuova dimensione, e anziché aspettarsi il sibilo di un turbocompressore o il tuono di un 8 cilindri a V, sedersi alla guida come al cinema o a teatro. Perché il sound di un'auto non proviene solo dagli scarichi: è infatti dalle casse, prendi la futura BMW i4, che uscirà la musica di Hans Zimmer, un ''tale'' che ha composto la spina dorsale musicale di best seller come Inception, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar. Rush!, per stare in tema quattro ruote. E anche guidare elettrico sarà un momento epico (vedi clip). Scarica, se vuoi, i file MP3 in calce all'articolo.

START & STOP D'AUTORE Hans Zimmer ha composto il suono della i4 insieme al sound designer BMW Renzo Vitale sotto l'insegna BMW IconicSounds Electric, il progetto volto a conferire alle auto elettriche di Monaco una profondità emotiva extra, collegando il conducente con il carattere del veicolo, ma su un altro livello. Cioè attraverso toni e suoni individuali. Il repertorio sonoro della i4 si estende dai suoni di guida nella modalità Experience ''Core'', ai toni più intensi di ''Sport''. Anche l'accompagnamento acustico all'apertura di una portiera, all'avvio e allo spegimento dell'auto, fanno parte della performance. Non è tra l'altro la prima collaborazione tra Hans Zimmer e BMW: pure il sound del Suv iNext porta la firma del compositore nato a Francoforte. Da luglio 2020, infine, il suono di attivazione sarà una funzionalità di base per ogni BMW elettrica o plug-in hybrid.