GAME OVER, ANZI NO Già i monovolume intesi come noi li conosciamo sono specie in estinzione, tanto impetuosa, fin sleale, è la concorrenza di Suv e crossover. In più c'è il grafico di vendita: Fiat 500L tira sempre forte sul mercato nazionale (in Italia nel 2019 ancora in top 20 nonostante la sua anzianità), sempre meno invece sulla piazza internazionale. Il 2020 ultimo anno pieno di servizio, poi il ritiro dalla scena a beneficio di un modello che intercetti nuovamente i gusti delle folle di ogni angolo d'Europa. Forse su pianale PSA, forse sempre nel sito serbo di Kragujevac. Il canto del cigno sarà la versione ibrida, ma in senso soft: per 500L, si avvicina il tempo del mild hybrid. Quello di Fiat Panda e 500? No.

NON COSÌ ''MILD'' A differenza delle utilitarie, attrezzate giusto ora di mild hybrid 12 Volt, salvo smentite lo schema che equipaggerà il Cinquone quadruplicherà l'intensità del potenziale elettrico, spingendosi alla soglia standard dei canonici 48 Volt. Vista la massa superiore del veicolo, una rete da 12V sarebbe infatti insufficiente a garantire quei servizi come la funzione ''sailing'' a motore spento e l'assistenza alle partenze. Si attendono conferme circa le specifiche di batteria supplementare e motorino elettrico, qui in veste sia di alternatore/starter, sia (in misura minima) di fornitore di energia cinetica.

LAVORI IN CORSO Sconosciuto anche il motore di partenza: escluso il 3 cilindri 1.0 aspirato che abita nel cofano di Panda e 500, più probabile (anziché il gemello turbo dello stesso tricilindrico) il debutto sul 4 cilindri 1.3 sempre Firefley che già presta servizio a bordo di Fiat 500X (insieme a Tipo restyling, a sua volta destinataria nel 2020 di ibrido con rete a 48V, stando alle voci). Sta di fatto che una 500L in salsa hybrid è in agenda, e non è escluso (anche se le chance sono piuttosto scarse) che al Salone di Ginevra ne sapremo qualche cosa in più.