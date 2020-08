L'ORA DELLA BERLINA A luglio era stata la volta della versione Cabrio e ora (con un po' di ritardo rispetto al primo annuncio) si aprono gli ordini per la nuova Fiat 500 elettrica la Prima in versione berlina. Il nome sta a indicare l'esclusiva edizione di lancio prenotabile online sul sito Fiat. Per portarci a bordo della piccola torinese a emissioni zero c'è una guida d'eccezione: il grande capo del Marchio Olivier Francois - presidente di Fiat Brand Global - che ha condiviso il racconto della sua esperienza nel video che potete guardare qui sotto.

Fiat 500 giunge così alla sua terza generazione: la sua produzione coinvolgerà circa 1.200 persone pe run volume a regime di 80.000 vetture l’anno. La Nuova 500 berlina è equipaggiata con il tetto panoramico in vetro e con l’inedito spoiler, che migliora l'efficienza aerodinamica. Il modello è disponibile in tre livree esclusive ispirate agli elementi fondamentali della natura: Ocean Green (micalizzato) che rinvia al mare; Mineral Grey (metallizzato) alla Terra; e Celestial Blue (tristrato) al cielo. Il tutto impreziosito da fari full led, cerchi da 17” diamantati, inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata, e rivestimento interno in eco-pelle per cruscotto e sedili.

Tra le dotazioni di serie troviamo l'Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC); il mantenimento attivo della corsia Lane Centering; l’Intelligent Speed Assist per il riconoscimento dei limiti di velocità; l’Urban Blind Spot, che controlla gli angoli ciechi e avvisa in caso di veicoli in avvicinamento; l’Attention Assist e i sensori a 360 gradi che offrono una visuale panoramica dall'alto per evitare tutti gli ostacoli in manovra. Non basta: la Nuova 500 la Prima berlina è l’unica nel suo segmento dotata di guida autonoma di livello 2.

A bordo troviamo il nuovo sistema di infotainment UConnect 5 con schermo touch a centro plancia da 10,25'', radio DAB con navigatore, Wireless CarPlay e Android Auto. La Uconnect Box è di serie: per l'accesso ai servizi connessi Uconnect Services, all’aggiornamento senza fili delle mappe (Over-the-air) e la possibilità di interagire con l'auto tramite l'assistente vocale Amazon Alexa. La strumentazione? Si avvale di uno schermo TFT da 7 pollici annegato nel cruscotto.

L’autonomia della Nuova 500 può raggiungere i 320 km, stando alle misurazioni effettuate dalla Casa nel ciclo combinato WLTP, e fino a 458 km in città grazie alle batterie agli ioni di litio da 42 kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica, la Nuova 500 la Prima berlina ha di serie il sistema di ricarica fast charge in corrente continua fino a 85 kW, che consente di riempire la batteria fino all'80% in 35 minuti da prese ad alta potenza (servono invece circa 14 ore per un rifornimento completo da una normale presa domestica). Il motore sviluppa 118 CV: la velocità è autolimitata a 150 km/h e servono 9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Il prezzo della Fiat 500 elettrica la Prima berlina è di 34.900 euro, al netto di eventuali incentivi del momento (che valgono fino a 10.000 euro, fino a esaurimento fondi, ad agosto 2020) e compresa la wallbox per la ricarica da installare in garage. Alternativa all'acquisto vero e proprio è il finanziamento “Più by FCA Bank'', programma che prevede anche la possibilità di scegliere, a fine contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto saldando l’importo residuo oppure restituirla.