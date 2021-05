ACCENDI L’INTERRUTTORE Sta per essere presentato ufficialmente il primo SUV elettrico di Cupra, il marchio sportivo spagnolo nato due anni fa da una costola di Seat (prima era la denominazione degli allestimenti più sportivi). L’anteprima sarà trasmessa martedì 25 maggio alle ore 12:00 sul canale Youtube ufficiale di Cupra: per seguirla, impostate il promemoria nel player qui sotto:

COSA SAPPIAMO Come ormai consuetudine per le case del gruppo Seat, qualche anticipazione ufficiale c’è già stata: in particolare, ieri è stato presentato in un video il design definitivo della vettura, che è basata sul pianale MEB della ID.3. L’auto ha una linea decisamente più aggressiva della cugina tedesca, con un muso “accigliato” e dinamico, il cofano corto e spiovente e gli sbalzi ridotti, a sottolineare una volta di più la vocazione sportiva del marchio. Al posteriore troviamo sottili luci a LED collegate da una striscia luminosa di colore rosso. Originale il terzo montante con plastiche lavorate, sportivi i cerchi in lega da 20” con dettagli in color rame.

MOTORI DA 204 E 300 CV L’anima sportiva di Cupra Born emerge anche sotto il cofano: non sappiamo se di serie o a richiesta, ma l’auto avrà il telaio DCC adattivo, le sospensioni sportive e un sistema di controllo di trazione votato alla guida pimpante. Per quanto riguarda i motori, Born attingerà ai powertrain più potenti delle altre auto elettriche del gruppo, in particolare Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron e Volkswagen ID.4 GTX: probabile quindi una versione a trazione posteriore con 204 CV di potenza e una a trazione integrale, con un motore elettrico per asse a 300 CV complessivi. E come gli altri modelli del gruppo, le batterie potrebbero essere disponibili nei tagli da 55 e 77 kWh.

FESTIVAL DI MUSICA Nel corso della presentazione di Cupra Born verrà anche annunciato il festival musicale Primavera Sound 2022 di Barcellona, e gli artisti che vi prenderanno parte. Appuntamento al 25 maggio, ora di pranzo!