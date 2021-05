TEASING Mancano pochi giorni alla presentazione internazionale di Cupra Born, il primo SUV elettrico della casa spagnola basato sulla cugina Volkswagen ID.3 (eccola nella nostra prova del nov-e) ma con una forte caratterizzazione sportiva, sia sopra che sotto il cofano, come testimoniano il video e le immagini pubblicate oggi.

FORME DECISE Le proporzioni esterne sono le stesse della ID.3, naturalmente, con gli sbalzi ridotti e un cofano corto e spiovente. Il carattere, però, è molto più deciso, a cominciare dalla forma quasi aggressiva dei gruppi ottici anteriori, che disegnano un frontale “accigliato” e coinvolgente. Nessuna griglia centrale, ma solo la scritta Cupra nella ormai tradizionale rame, colore che torna anche nei grandi - e aerodinamici - cerchi in lega da 20”.

ARIA DI FAMIGLIA Il video mostra per la prima volta anche il posteriore dell’auto, con il suo vistoso diffusore e i sottili gruppi ottici a LED che riprendono lo stile degli altri modelli Cupra, con l’aggiunta di una striscia luminosa rossa che li collega da parte a parte (un tratto condiviso con le altre elettriche del gruppo Volkswagen). Originale e caratteristico l’elemento decorativo sul terzo montante posteriore, che collega i finestrini con il lunotto.

QUEL PULSANTE... All’interno l’abitacolo promette di essere molto spazioso, almeno quanto lo è quello della ID.3, con le batterie alloggiate sotto il pianale. Nel video vediamo sedili sportivi con poggiatesta integrato e ricoperti in pregiata Alcantara. Il cruscotto e la zona comandi riprende quella di ID.3, con il selettore della modalità di marcia accanto al display da 7” davanti al conducente, e i comandi a sfioramento per climatizzatore e l’infotainment centrale. Il piccolo volante multifunzione a tre razze (con la parte inferiore piatta) ospita anche un pulsante specifico per la funzione Boost, che regala un breve extra di potenza. Specifiche per Born le finiture in color rame lungo la console e nelle portiere.

SEGNATEVI LA DATA La presentazione ufficiale di Cupra Born è fissata per il prossimo 25 maggio. Continuate a seguirci, vi aggiorneremo su come seguire live la diretta dell’evento.